Polskie królowe bieżni i cała plejada gwiazd światowej lekkiej atletyki! To będzie wyjątkowy ORLEN Copernicus Cup w Toruniu!

W biegu na 400 m powracająca po problemach zdrowotnych Justyna Święty-Ersetic będzie rywalizowała z Holenderką Lieke Klaver. W drugiej serii zaprezentują się m.in. powracająca po urodzeniu dziecka Małgorzata Hołub-Kowalik oraz Marika Popowicz-Drapała. - To będzie mój pierwszy oficjalny start na 400 m w tym sezonie. Kocham tutaj biegać. Korzystamy z toruńskiej gościnności, bo od listopada wpadam tutaj na treningi. Mimo swojego wieku raczkuję w tej konkurencji. Mam nadzieję, że dostosuję się do poziomu, na pewno niezwykle wysokiego – mówi Popowicz-Drapała. Piotr Lisek w skoku o tyczce będzie chciał wziąć rewanż za HME w Stambule z 2023 roku, gdzie zajął drugie miejsce ex aequo z Grekiem Emanuilem Karalisem, a przegrał tylko z Sondre Guttormsenem z Norwegii. Wszyscy trzej pojawią się 6 lutego w Toruniu. Z trybun zawodników będzie dopingowała najlepsza polska wieloboistka Adrianna Sułek.

Wolsztyński reklamuje zawody, jako dwugodzinny spektakl. W trójskoku zmierzy światowa czołówka m.in. pięciu zawodników na poziomie powyżej 17,40.

Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja kobiet na dystansie 1500 metrów. Na starcie zobaczymy między innymi Etiopkę Diribe Welteji, srebrną medalistkę Mistrzostw Świata w Budapeszcie na tym samym dystansie, Hirut Mesheshę, która finiszowała trzecia podczas Halowych Mistrzostw Świata w Belgradzie. W Toruniu pobiegną także medalistki biegu na 800 m z Belgradu – Halimah Nakaayi z Ugandy oraz Freweyni Hailu.

Aneta Jędrzejewska z zarządu województwa kujawsko-pomorskiego uważa, że to wielkie wyróżnienie dla tego samorządu. – To wielkie święto, że taka topowa impreza odbywa się tutaj, w Toruniu, w mieście Kopernika, które możemy porównać do tych wielkich miast jak Boston czy Madryt. To wstęp do tego, co wydarzy się w 2026 roku, czyli halowych mistrzostw świata – mówi Jędrzejewska.