Pomysł na weekend - Przygotujcie się na Festiwal Czekolady w Strzelnie. Zobaczcie, co będzie się działo!

NOWE Kalendarz pylenia wrzesień. Jakie pyłki wywołują alergię we wrześniu? [lista]

Wrzesień zbliża się wielkimi krokami. To nie tylko miesiąc, w którym uczniowie wracają do szkoły, początek jesieni, ale i trudny okres dla alergików. We wrześniowym powietrzu unosi się wiele uczulających pyłków. Sprawdź w naszej galerii kalendarz pylenia na wrzesień dla alergików.