Ponownie zalało posesję Czytelniczki z gminy Zbiczno, a w kraksie w Cielętach uczestniczyło aż siedem osób!

W niedzielę, 4 lipca ok. g. 17.30 w Cielętach w gminie Brodnica doszło do kolizji dwóch aut osobowych na drodze wojewódzkiej. W kraksie uczestniczyło siedem osób, spośród których jedna osoba została ranna. Medycy przewieźli tę osobę do szpitala. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie wymagali pomocy medycznej. W działaniach brał udział zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brodnicy.

Wieczorem 4 lipca przez powiat brodnicki przeszły gwałtowne ulewy. Z tego powodu ok. g. 21.25 strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brodnicy wyjeżdżali do budynku przy ul. Dworcowej w Brodnicy, gdzie wypompowywali deszczówkę z piwnicy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Wody w piwnicy naleciało na wysokość pół metra.

Z kolei ok. g. 21 ponownie zalało posesję naszej Czytelniczki ze Zbiczna, która próbuje walczyć z problemem zalewania od wielu lat. Więcej o tej sprawie pisaliśmy pod tym linkiem. Tym razem, 4 lipca, ponownie zalało drogę powiatową w centrum Zbiczna, a studzienki nie nadążały z pobieraniem wody, w związku z czym woda ta wylewała się na położoną niżej posesję Czytelniczki.