Porozumienie w sprawie budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia i nowego ronda w mieście podpisane

Sępólno nie podpisze porozumienia ws. budowy małej obwodnicy Grochowiec-Niechorz. Nie w takiej wersji

Do Urzędu Miejskiego w Sępólnie i Starostwa Powiatowego wpłynęło porozumienie od Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczące budowy obejścia miasta z Grochowca do Niechorza. Burmistrz nie zamierza go podpisać, ponieważ, jego zdaniem, zapisy porozumienia nie są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami.