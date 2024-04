Poważny wypadek w Mokrem pod Grudziądzem. Samochód zderzył się z ciężarówką

Do zdarzenia doszło w piątek (12 kwietnia 2024) około godz. 10.20. W Mokrem, tuż za skrzyżowaniem z drogą do Lisich Kątów, ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym.

Są osoby poszkodowane. Strażacy przez ponad pół godziny wykonywali dostęp do kierowcy "osobówki", by przekazać go medykom.