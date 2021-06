Powiat chełmiński. Sarsa, Gosia Andrzejewska, Baranovski, The Postmen - gwiazdy u nas

Wibracje Letniego Przesilenia, impreza organizowana przez Chełmiński Dom Kultury pod patronatem "Gazety Pomorskiej", rozpocznie się w sobotę (26.06.2021), upłynie w iście ludowym klimacie, bowiem jak co roku, na terenie ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim będziemy świętować obrzęd Sobótki, który jest istotnym elementem, naszych przodków, tożsamości na poziomie regionalnym oraz narodowym.

Uczestnicy będą świadkami kolorowego widowiska zawierającego wiele elementów tanecznych, muzycznych, wykonywanego przez zespoły kultywujące regionalną tradycję folkloru. Na scenie wystąpi teatr Pijana Sypialnia - będący największym niezależnym teatrem w kraju. Aktorzy, wokaliści, tancerze i orkiestra zaprezentują komediowe widowisko wypełnione tańcem i muzyką. Będą królować kujawiaki, oberki i mazur, a głowy gości wypełni ludowa muzyka w nowoczesnej odsłonie.

Sarsa, The Postman, Baranovski - na scenie w Chełmnie

Dzień później rynek rozświetlą gwiazdy polskiej muzyki pop i pop-rock. Słuchacze będą delektować się utworami, które można usłyszeć w największych rozgłośniach radiowych, programach i na festiwalach muzycznych. Wystąpią: The Postman, Baranovski oraz SARSA. Marta Markiewicz (SARSA) i Wojciech Baranowski (Baranovski) to asrtyści, którzy sprzedali tysiące albumów, mają miliony wyświetleń teledysków na YouTube i setki koncertów za sobą, co świadczy o ich rosnącym prestiżu.