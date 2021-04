Powiat grudziądzki. Punkt Szczepień Powszechnych w przyszłym tygodniu rusza w Łasinie. Jak będzie działał?

To, czy szczepionki zostaną rozdystrybuowane na czas do punktów szczepień, jest już niezależne od władz szpitala w Łasinie. -Liczymy, że jednak dojadą na czas i będziemy mogli zrealizować listę osób zapisanych na 4 maja. Jeśli tak się nie stanie, będziemy chcieli rozładować kolejkę z 4 maja w kolejne dni. Być może wydłużymy wówczas w następne dni godziny otwarcia punktu. Na razie jednak mamy nadzieję, że wszystko uda się zrealizować zgodnie z planem już od 4 maja - wyjaśnia dyrektor Szymon Jagielski.

Ponadto do Powszechnego Punktu Szczepień w Łasinie ma zostać oddelegowany jeden strażak-zawodowiec z PSP w Grudziądzu. Z racji posiadanych uprawnień medycznych, ma wspierać już sam proces szczepień. Przypomnijmy, że także dwóch strażaków z PSP w Grudziądzu zostało oddelegowanych do szpitali "covidowych". Jeden do Grudziądza, jeden do Ciechocinka.