Powiat inowrocławski. Będzie opieka koordynowana w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Mówiono o tym podczas narady w starostwie

- Cieszę się, że mogę gościć osoby odpowiedzialne za wprowadzenie opieki koordynowanej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej na terenie naszego powiatu. Mam nadzieję, że takich przychodni, w których lekarz rozstrzygnie za pacjenta wiele dodatkowych rzeczy, zwalniając go z konieczności biegania od specjalisty do specjalisty, będzie u nas jak najwięcej - powiedziała starosta Wiesława Pawłowska.

Dziś w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów w powiecie inowrocławskim, które realizują świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej. Celem było omówienie zagadnień związanych z wprowadzeniem nowego zakresu świadczeń - budżetu powierzonego opieki koordynowanej który ma zwiększyć dostępność do świadczeń specjalistów: kardiologa, endokrynologa, diabetologa i pulmonologa już na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

- Traktujemy ten projekt jako pewne uporządkowanie tego co już w pewnym sensie funkcjonuje, ale chcemy teraz przekazać instrumenty finansowe POZ-om. Chodzi o to żeby pacjentem zaopiekować się w sposób kompleksowy i za to zapłacić. W naszej ocenie element finansowy jest tu dobrze skrojony - stwierdził dyrektor Jan Gessek.

W gronie przedstawicieli POZ-ów z powiatu inowrocławskiego omówiono m.in. wsparcie realizacji świadczeń przez koordynatora opieki, proces zawierania umów - wprowadzenie nowego zakresu do umów w rodzaju POZ, proces sprawozdawania świadczeń w realizacji wszystkich grup dziedzinowych, proces rozliczania budżetu powierzonego opieki koordynowanej. Aspekty formalno-prawne programu przedstawiła Justyna Piątkowska - p.o. kierownika Działu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki NFZ.

Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego.