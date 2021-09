Powiat inowrocławski. Do Ludziska dotarł szczepionkobus. Na miejscu wojewoda zachęcał do zaszczepienia się przeciw koronawirusowi. Zdjęcia Dominik Fijałkowski

- Apeluję do wszystkich, żeby nie bali się szczepień. Trzeba wierzyć nauce. Bardzo chciałbym, żebyśmy czwartą falą koronawirusa nie musieli przejmować się tak bardzo, jak to miało miejsce jeszcze kilka miesięcy temu, gdy trzecia fala pandemii zrobiła spustoszenie w województwie kujawsko-pomorskim - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podczas wizyty w Ludzisku, do którego 6 września dotarł „szczepionkobus”.