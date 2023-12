Powiat sępoleński ma budżet na 2024 rok. Rekordowy pod względem inwestycji

Rada Powiatu Sępoleńskiego jednomyślnie (przy nieobecności czterech radnych) zagłosowała za przyjęciem uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Budżet na 2024 rok zakłada dochody w wysokości 122,9 mln zł, zaś wydatki na poziomie 126,2 mln zł. Plan jest taki, by deficyt (3,2 mln zł) pokryć emisją papierów wartościowych. Być może nie będzie to konieczne, podobnie jak było bieżącym roku. Jeśli przyjąć, że samorząd wyemituje obligacje, na koniec roku zadłużenie powiatu zmniejszy się o niespełna 200 tys. zł. i wyniesie 18,6 mln zł, co stanowi 15,8 procent budżetu.

– Należy nadmienić, że w latach 2021, 2022 i 2023 powiat nie zaciągał nowego zadłużenia. Budżet powiatu sępoleńskiego na 2024 rok jest budżetem realnym i możliwym do zrealizowania. W miarę pojawiających się możliwości finansowych, zarząd powiatu będzie dążyć do zwiększenia płac pracowników - mówi skarbniczka Małgorzata Masiłkin.