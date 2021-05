Pozytywny wymiar pandemii koronawirusa? Matki i córki zbliżyły się do siebie

Nowa jakość rozmów

23-letnia Julia Kicińska przyznaje, że ma to szczęście, że jej mama jest wyluzowaną kobietą, z którą można porozmawiać na każdy temat. Rzadko jednak korzystała z tej możliwości, bo po co właściwie miałaby to robić? Wolała spotkać się z koleżanką, która bardziej, według Julii, rozumiała jej problemy. Rozmowy z mamą na co dzień wyglądały zwykle podobnie i dotyczyły bieżących spraw. Czasem zdarzyło się, że poruszały poważniejsze tematy, ale nawet wtedy czuć było jakiś rodzaj dystansu.

- Sytuacja zmieniła się w czasie pandemii, kiedy zaczęłyśmy spędzać ze sobą więcej czasu, a kontakt z koleżankami był z oczywistych względów utrudniony – mówi Julia. - Nowe realia zmusiły nas do większej liczby rozmów, dzięki którym bardziej się zbliżyłyśmy. Niektóre owocowały nieporozumieniami, jednak nawet one są wartościowe, a już z pewnością bardziej niż sucha wymiana zdań. Wiele razy za to otrzymałam od mamy cenne rady i mogłam zwierzyć się z najbardziej osobistych spraw, którymi nie zawsze chciałam dzielić się z koleżankami, a przynajmniej nie w takim stopniu. W końcu mama zna mnie najdłużej i potrafi dzięki temu zauważyć rzeczy, których inni nie widzą. Bywa to trudne, bo często boimy się być aż tak odkryci i wolimy dozować przekazywane informacje, ale czasami jest to potrzebne. Poza tym mama, jako osoba z innego pokolenia, z innym doświadczeniem, patrzy na wiele spraw zupełnie inaczej, dzięki czemu mogłam dostrzec pewne kwestie z nowej, ciekawej perspektywy.

Psycholog Magdalena Widłak-Langer zauważa, że pandemia zmusiła nas do spędzania znacznie dłuższego czasu razem. To pozwoliło na lepsze poznanie tego, co lubimy robić, co nas fascynuje i pociąga, w co chcemy inwestować czas i zasoby. To dobry grunt do tego, by wzajemnie poznać siebie na nowo.

- Wspólne oglądanie filmów, przysłuchiwanie się temu, co oglądają i czego słuchają dzieci czy rodzice, również pozwoliło na lepsze zrozumienie tego, co naszych bliskich interesuje – tłumaczy psycholog. - Strajk Kobiet również wiele wniósł w relacje kobiet. Miesiącami (i trwa to do dzisiaj) poruszano temat siostrzeństwa, solidarności kobiet i feminizmu. Kobiety mówiły o kobietach i do kobiet, ukazując jak źle były i wciąż są traktowane. Jak wiele trzeba jeszcze zmienić. Ten dyskurs pozwolił bardziej docenić te kobiety, które są blisko i przestać postrzegać inne kobiety jako „konkurentki”. Solidarność kobiet i walka w tej samej sprawie, stała się pretekstem do podejmowania rozmów. Zarówno prowadzonych przez rodziców z dziećmi, jak i odwrotnie. Dwie strony mogły wiele wynieść z tego trudnego społecznie czasu. Wielu rodziców w Wirtualnym Gabinecie Psychologicznym, który prowadzę mówiło o tym, że podziwia swoje dzieci za ich wiedzę, odwagę, wrażliwość i zaangażowanie w działania polityczno-społeczne. Dzielili się także refleksją, że ich nastoletnie dzieci, prezentują postawę bardziej dojrzałą niż wielu polityków. Paradoksalnie w tak trudnym społecznie czasie, może pojawić się grunt do budowania lub zgłębiania bliskości.