Prasówka 7.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 Tak teraz wygląda córka Katarzyny Skrzyneckiej - ma już 12 lat i niezwykłe imię. Podobna do słynnej mamy? [7.12.2023] Córka Katarzyny Skrzyneckiej i kulturysty Marcina Łopuckiego ma obecnie 12 lat. Katarzyna Skrzynecka Marcin Łopucki pobrali się w 2009. Ich córka urodziła się w 2011 roku i otrzymała niezwykłe i bardzo oryginalne imiona: Alikia Ilia. W ostatnim czasie Skrzynecka opublikowała nowe zdjęcie córki na Instagramie. Zobacz, jak teraz wygląda Alikia Ilia, córka Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina Łopuckiego.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [7.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Tak żyje Michał Chorosiński - zdjęcia. Oto różne wcielenia aktora i męża minister kultury Dominiki Chorosińskiej [7.12.2023] Michał Chorosiński, prywatnie mąż minister kultury Dominiki Chorosińskiej, ma za sobą długą listę aktorskiego dorobku. Występował w wielu telewizyjnych serialach, ostatnio w "Koronie królów. Jagiellonowie" oraz popularnym "Dewajtis". Fani produkcji TV Puls z pewnością kojarzą też Chorosińskiego z serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Jaki jest prywatnie Michał Chorosiński? Pokazujemy na zdjęciach w galerii. 📢 Nie czekaj na waloryzację i dodatki. Tak teraz możesz podwyższyć swoją emeryturę - zasady przeliczania [7.12.2023] Kolejna waloryzacja świadczeń czeka seniorów od 1 marca 2024 roku. Wtedy też wzrosną dodatki przyznawane do emerytur i rent. W 2024 roku ma być również wypłacana trzynasta i czternasta emerytura. Zamiast czekać na ustawowe podwyżki, warto przeliczyć swoją emeryturę lub złożyć wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego. To może nam podwyższyć świadczenie nawet o kilkaset złotych miesięcznie!

📢 Najładniejsze stroiki świąteczne na stół lub komodę. Zobacz dekoracje na Boże Narodzenie z kwiaciarni [7.12.2023] Stroiki na stół lub komodę to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Zobacz w galerii zdjęcia najpiękniejszych stroików świątecznych wykonanych przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych [7.12.2023] Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście.

📢 Pomysły na panierkę - tego możesz teraz użyć do panierki zamiast bułki tartej. Zobacz, jak zrobić panierkę bez bułki tartej [7.12.2023] Panierowane dania kojarzą się głównie z bułką tartą. Co można użyć do panierki zamiast bułki tartej? Czym zastąpić tradycyjną panierkę? Pomysłów na panierkę szukają nie tylko osoby, które dbają o swoją dietę - bułka tarta jest bowiem kaloryczna i mało wartościowa. Na szczęście istnieje wiele możliwości a jednym z najpopularniejszych zamienników panierki w postaci bułki tartej są płatki. Zobacz, jakimi produktami warto zastąpić tradycyjną panierkę. Oto najlepsze pomysły na panierkę. 📢 Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" na intymnych zdjęciach. "Największe zaskoczenie tego sezonu" [7.12.2023] Anna i Jakub są z pewnością największym zaskoczeniem 10. sezonu "Rolnik szuka żony". Jeszcze kilka odcinków temu nic nie wskazywało na to, że Anna i Jakub zostaną parą. A teraz wyglądają na najbardziej szczęśliwy związek w "Rolnik szuka żony". Rozmawiają już o wspólnym zamieszkaniu, zaręczynach, ślubie, a nawet dzieciach. Zobaczcie Annę i Jakuba na bardzo intymnych zdjęciach.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pomidorów. Tym osobom te warzywa mogą zaszkodzić [7.12.2023] Pomidor to jedno z najpopularniejszych warzyw - nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Pomidor jest smaczny, zdrowy i można go przygotować na wiele sposobów. Z pomidorów robimy soki, sosy do makaronu czy ryżu, keczup, można jej jeść jako dodatek do kanapek czy sałatek. Jednak nie wszystkim osobom pomidory będą służyć. Niektórym pomidory są wręcz niewskazane. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść pomidorów. 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny grudzień 2023 [7.12.2023] Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Antyki, retro i vintage do domu - zdjęcia, ceny. Te stylowe starocie są teraz modne [7.12.2023] Stare zegary, elektronika, meble, biżuteria - takie klimatyczne perełki można dostać na portalach aukcyjnych. Miłośnicy stylu vintage, retro i rustykalnego na portalach aukcyjnych znajdą antyki i stare przedmioty, które dzisiaj wracają do łask. Jedne są warte fortunę, inne wystawiane za symboliczne kwoty. Można też takie rzeczy sprzedać i zarobić. Zobacz, jakie antyki są wystawiane na portalu OLX. Mamy zdjęcia i ceny. 📢 Ania Starmach i jej choinka na Boże Narodzenie 2023! Zobacz przepis na pyszne pierniczki od Ania gotuje [7.12.2023] Ania Starmach to jedna z ulubionych blogerek kulinarnych Polaków. Jej przepisy z portalu kulinarnego "Ania gotuje" są bardzo popularne i korzysta z nich mnóstwo gospodyń domowych. Ania Starmach już ubrała choinkę na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Zobacz, jakie drzewko świąteczne ma najlepsza polska kucharka, Ania Starmach. Zobacz też przepis na pyszne i aromatyczne pierniczki od "Ania gotuje".

📢 Waloryzacja Emerytur - tyle emeryci dostaną od marca 2024. Wyliczenia brutto i netto po wyborach [7.12.2023] Waloryzacja emerytur i rent ma stanowić skuteczną ripostę na narastającą inflację, zapewniając, że wartość świadczeń adekwatnie odzwierciedla realną siłę nabywczą pieniądza. Obecny rok może być ostatnim, kiedy obserwujemy tak znaczące podwyżki, gdyż prognozy na kolejne lata wskazują na spadek inflacji. 📢 Takie fryzury damskie postarzą Cię nawet o 10 lat. Oto fryzury, które podkreślą każdą zmarszczkę [7.12.2023] Na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie wpływa wiele elementów - postawa, strój, makijaż, sylwetka, sposób poruszania się. Jednym z ważniejszych jest fryzura. Odpowiednie uczesanie dodaje pewności siebie, odmładza, odciąga uwagę od niedoskonałości. Zła fryzura zaś podkreśla cienie pod oczami, zmarszczki, sprawia, że twarz wygląda na bladą i zmęczoną. Oto lista fryzur, które postarzają. Mogą dodać ci wiele lat!

📢 Najstarsze rasy psów. Te psy mają bardzo długą historię - zobacz listę ras i zdjęcia [7.12.2023] Psy to towarzysze człowieka od dawna. Pierwsze wzmianki o psach mogą pochodzi nawet sprzed 17 tys. lat. Historia psów mogła się zacząć w Azji. Istnieją wzmianki o wykorzystywaniu psów przez myśliwych na Syberii, w Palestynie czy Iraku. A jakie psy mają najdłuższą historię? Które rasy psów uznaje się za najstarsze? Sprawdziliśmy. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść jabłek. Im mogą zaszkodzić [7.12.2023] Jabłka to zdecydowanie najlepszy całoroczny polski owoc, po który sięgamy chętnie. Jabłka to witaminowe bomby, które mają bardzo dużo właściwości odżywczych i zdrowotnych. Świętnie wpływają na układ pokarmowy. Dostępnych jest tyle odmian jabłek, dlatego bez problemu każdy znajdzie odpowiednie jabłko dla siebie. Niestety, są osoby, które muszą unikać tych owoców. Zobaczcie, kto nie może jeść jabłek.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [7.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów. 📢 Szczęśliwe liczby i dni tygodnia każdego znaku zodiaku. Zobacz - taka jest Twoja szczęśliwa liczba [7.12.2023] Każdy znak zodiaku ma przypisaną szczęśliwą liczbę i dzień tygodnia. Zarówno charakter, jak i los każdej osoby są bowiem zdaniem astrologów zapisane w niebie i gwiazdach. Sprawdź teraz, jakie są Twoje szczęśliwe liczby i jaki dzień tygodnia jest dla Ciebie najlepszy? Poznaj szczegóły teraz w naszej galerii.

📢 Oto modne paznokcie na zimę i święta - Viva Magenta to najmodniejszy kolor 2023 roku. Zobacz pomysły i inspiracje [7.12.2023] Modne paznokcie na zimę i święta 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - jest odważny, zdecydowany, kojarzy się z pozytywnym nastawieniem do życia i bezkompromisowością. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na zimę i święta - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure. 📢 Śmiałe zdjęcia Anny Lewandowskiej. Żona Roberta Lewandowska tym razem niewiele ukryła [7.12.2023] Anna Lewandowska to jedna z najbardziej popularnych celebrytek w Polsce. Kiedyś sportsmenka, teraz żona najlepszego polskiego piłkarza, ale także aktywna businesswoman. Anna Lewandowska pokazała fanom swoje wysportowane ciało. Tak wygląda w bardzo skromnych kreacjach!

📢 Józef Wojciechowski na zdjęciach z dawnych lat. Tak odmieniły milionera jego kobiety [7.12.2023] 76-letni dziś Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. Zobacz na zdjęciach, jak się zmienił. 📢 Najmodniejsze kurtki, płaszcze i kożuchy na zimę 2023/2024. Zobacz zdjęcia i inspiracje [7.12.2023] Choć do zimy kalendarzowej jeszcze trochę, aura na zewnątrz wyraźnie skłania do wyciągnięcia z szafy grubych okryć wierzchnich. Ci, którzy chcieliby odświeżyć swój wizerunek, mogą wybrać się na zakupy po nowy płaszcz, kurtkę czy kożuch. Prezentujemy najmodniejsze fasony na zimę 2023/2024.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku unikają alkoholu. Te osoby nie są miłośnikami trunków [7.12.2023] Wśród znaków zodiaku mamy te które kochają przepych, spokój czy imprezowanie. To właśnie z horoskopu można się dowiedzieć wielu rzeczy dotyczących upodobań, preferencji czy cech charakteru dwunastu znaków zodiaku. Oczywiście nie tylko zaszeregowanie do znaku determinuje jacy jesteśmy. Sprawdzamy, które znaki według horoskopu nie przepadają za alkoholem. Jesteście na liście, a może znacie jakieś wyjątki?

📢 Te znaki zodiaku czeka w grudniu kasa! Te znaki będą miały szczęście. Oto horoskop finansowy od wróżki Azalii [7.12.2023] Do naszej daty urodzenia przypisany jest znak zodiaku. Według astrologów znak zodiaku ma znaczący wpływ na nasze życie - na naszą osobowość, na miłość i relacje w związkach, a także na sprawy finansowe. Z najnowszego horoskopu od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w grudniu w finansach. Niektóre osoby czeka poważny zastrzyk gotówki! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze! 📢 Najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta [7.12.2023] Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo.

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy [7.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu.

📢 Ceny działek ROD po sezonie. Oto aktualna oferta w Kujawsko-Pomorskiem [7.12.2023] Nie brakuje chętnych na dołączenie do społeczności działkowców. Oferta działek w Kujawsko-Pomorskiem dynamicznie się zmienia. Sprawdzamy ogłoszenia z regionu. 📢 Paznokcie na święta Bożego Narodzenia - czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń. Zobacz trendy! [7.12.2023] Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres pełen magii, radości i ciepła, które dzielimy z najbliższymi. To również czas, gdy szczególną uwagę poświęcamy naszemu wyglądowi, a paznokcie stają się uroczym dopełnieniem świątecznej stylizacji. W roku 2023 nastały nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Klasyczne czerwienie, biel, srebro i złoto zyskują nowe, fascynujące odsłony, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach.

📢 W tych rybach mogą być jaja tasiemca - ostrzega Magda Gessler. To się dzieje z organizmem, gdy jemy śledzie [7.12.2023] Magda Gessler - znana restauratorka a dla wielu osób autorytet i skarbnica wiedzy w kwestiach kulinarnych - ostrzega przed jedzeniem takiej ryby. - To ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia - mówi Magda Gessler. Chodzi o jaja tasiemca w lubianym daniu wigilijnym - śledziach. Na co uważać, kupując i przyrządzając śledzie? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy tę rybę? Czytaj więcej! 📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [7.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [7.12.2023] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule. 📢 Tygodniowa pensja na zwolnieniu lekarskim - wyliczenia. Mamy tabelę wyliczeń wypłat na L4 [7.12.2023] Pracownik, który jest chwilowo niezdolny do pracy z powodu choroby, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, potocznie nazywanego L4. Sprawdzamy, na jakie pieniądze może liczyć podczas choroby.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [7.12.2023] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji [7.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [7.12.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Lista numerów zgłoszonych przez internautów. Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów [7.12.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Najmniej inteligentne rasy psów. Te psy uznaje się za niezbyt mądre [7.12.2023] Choć dla nas, nasz pies zawsze będzie najpiękniejszy i najmądrzejszy to specjaliści zakwalifikowali rasy psów do tych najinteligentniejszych i tych mniej mądrych. Oczywiście rasa to jedynie predyspozycja a to czego i jak nauczymy psa zależy już tylko od nas. Zebraliśmy dla Was rasy psów zakwalifikowane do tych najmniej inteligentnych.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [7.12.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka [7.12.2023] Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Objawy niedoboru witaminy B12 - oto objawy. Takie są najczęstsze objawy niedoboru witaminy B12 [7.12.2023] Niedobór witaminy B12 może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru B12 mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje witaminy B12? Co się dzieje z organizmem gdy brakuje witaminy B12? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory witaminy B12 mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia artystki [7.12.2023] Adrianna Borek jest gwiazdą kabaretu "Nowaki". Na co dzień artystka lubi podróżować i spędzać czas aktywnie - gra w tenisa, a wytchniania od blasku fleszy poszukuje nad morzem i na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia - tak nie należy się czesać. Te fryzury dodają lat [7.12.2023] Współczesne kobiety mają dostęp do najróżniejszych środków do pielęgnacji włosów oraz urządzeń nadających fryzurze upragniony kształt. Pozwala to na cieszenie się modną i zadbaną fryzurą niezależnie od wieku. Podstawą jest jednak odpowiednie cięcie i koloryzacja. Przygotowaliśmy zestawienie najgorszych fryzur po 50. roku życia. Takie włosy dodają lat i podkreślają zmarszczki.

📢 W Grudziądzu na Rynku rozpoczął się Jarmark św. Mikołaja. Zdjęcia z mikołajek i program na kolejne dni Jak mikołajki, to musi być Mikołaj! Wjechał na Rynek powozem w towarzystwie elfów i wraz z prezydentem Grudziądza rozdawał maluchom słodkości. Jakie atrakcje przygotowano na najbliższe dni Jarmarku św. Mikołaja, który potrwa do niedzieli 11 grudnia? Czytajcie. 📢 Zbigniew Boniek - tak mieszka. Zaglądamy do środka jego apartamentu w Rzymie. Mecze ogląda z wnukami lub z... psem Zbigniew Boniek pochodzi z Bydgoszczy, ale wielką sławę zyskał w Juvenstusie i Romie. I właśnie w Rzymie od lat mieszka z żoną Wiesławą, tam też wychowali troje dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Boniek - zaglądamy do środka włoskiego apartamentu jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii.

📢 Matura próbna - język polski. Arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi - 2023/2024 Dzisiaj odbywa się matura próbna z języka polskiego, zorganizowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Wśród uczniów panuje napięcie i oczekiwanie na wyniki swoich wysiłków. My dostarczamy dla nich sugerowane odpowiedzi do arkuszy, co może być pomocne dla zdających w ocenie swoich umiejętności. To ważne wydarzenie w życiu uczniów, które przygotowuje ich do oficjalnej matury i sprawdza ich zdolności językowe oraz umiejętność analizy tekstu. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia! 📢 35-latka z Włocławka największą dłużniczką w województwie kujawsko-pomorskim. Mamy nowe dane 35-latka z Włocławka musi oddać ponad 4,5 mln zł. Jest niechlubną rekordzistką i swoistą zwyciężczynią rankingu dłużników Krajowego Rejestru Długów. 📢 Rodzina, która idzie na rekord. Co chwilę zmienia adres, teraz mieszka w Bydgoszczy Rodzina przeprowadzała się prawie 10 razy w ciągu 6 lat. Od roku wynajmuje mieszkanie w Bydgoszczy, ale myśli znowu się przeprowadzić. Tym razem do mieszkania komunalnego.

📢 Tragedia pod Nakłem. Mężczyzna stracił dłoń podczas wybuchu na urodzinach W lokalu pod Nakłem trwała uroczystość. Jako atrakcję zaplanowano pokaz świetlny, tzw. fontannę iskier. Mężczyzna miał ją włączyć, ale wybuchła. On stracił rękę, a jego żona ma poparzoną nogę. 📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie. 📢 Dieta bez chleba - to się dzieje, gdy nie jesz chleba. Takie są zaskakujące efekty rezygnacji z pieczywa Dieta bez chleba jest rodzajem diety odchudzającej i polega na rezygnacji z pieczywa, a czasem także z pszenicy, makaronu i ziemniaków. Jednym z powodów, dla których dieta bez chleba może wspomóc odchudzanie, jest zmniejszenie ilości spożywanych kalorii. Eksperci wymieniają wiele efektów niejedzenia pieczywa. Co się dzieje z organizmem, gdy nie jesz chleba? Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie mogą być skutki niejedzenia pieczywa.

📢 Sara i Artur z "Rolnik szuka żony" na intymnych zdjęciach. "Myślę, że między nami jest już miłość" Artur i Sara to bohaterowie 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Jako pierwsi stworzyli parę i wiele wskazuje na to, że zostaną razem również po programie. Zobaczcie najbardziej intymne sceny z udziałem Artura i Sary z "Rolnik szuka żony".

📢 Życzenia na Mikołajki - 6 grudnia 2023 roku. Zobacz najlepsze Życzenia na Mikołajki - wierszyki, sms i rymowanki 6 grudnia obchodzimy Mikołajki. Zwyczajowo obdarowujemy się drobnymi prezentami i składamy sobie życzenia. Nie masz pomysłu na życzenia dla najbliższych? Zobacz znalezione przez nas propozycje najlepszych życzgeń na Mikołajki. 📢 Czerwona sukienka Agaty Kornhauser-Dudy w świątecznym stylu. Ta kreacja sprawdzi się podczas Wigilii i Bożego Narodzenia Święty Mikołaj zawitał do Pałacu Prezydenckiego. 6 grudnia sala kolumnowa wypełniła się świątecznymi dekoracjami, lampkami choinkowymi i mnóstwem małych i dużych dzieci w czerwonych czapeczkach na głowie. Nie zabrakło również pierwszej damy, która zaprezentowała się w stylizacji pasującej do charakteru wydarzenia.

📢 Nietypowa akcja w Rzeszynku. Koń nie mógł się podnieść, ale pomogli mu strażacy Do nietypowej akcji straży pożarnej doszło w środowy poranek (6 grudnia) w miejscowości Rzeszynek (gmina Jeziora Wielkie). Koń nie mógł się podnieść i stanąć na nogi. Pomogli strażacy. 📢 Aleksander Śliwka - tak mieszka i żyje na co dzień. Siatkarz zakochany jest po uszy w pięknej Joannie Aleksander Śliwka to jeden z najlepszych siatkarzy w reprezentacji Nicoli Grbicia, która walczy we Włoszech o mistrzostwo Europy. Na co dzień mieszka w Kędzierzynie-Koźle, a życiowe radości i troski dzieli z piękną siatkarką plażową Jagodą Gruszczyńską. Tak mieszk ai żyje na co dzień siatkarz Aleksander Śliwka. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina, znajomi, liczni mieszkańcy W Andrychowie odbył się dzisiaj (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki biorą udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii.

📢 Znaki zodiaku - mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi podrywacze. Stosują też manipulację Według astrologów układ ciał niebieskich może wpłynąć na nasz wygląd i charakter. Odpowiada między innymi za takie cechy jak otwartość, komunikatywność czy przenikliwość. Mężczyźni obdarzeni takimi cechami charakteru mogą wykorzystać swoje umiejętności w kontaktach z kobietami. Uwaga jednak - ich intencje nie zawsze są dobre! Mężczyźni spod takich znaków zodiaku to urodzeni podrywacze!

📢 Oni mogą otrzymać powołanie do wojska. Armia szuka specjalistów. Zobacz, czy możesz być na liście W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe. 📢 Cuda, cudeńka na kiermaszu świątecznym w Szkole Podstawowej nr 2 w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Na korytarzu szkolnym podstawówki przy ul. Żeromskiego w Grudziądzu swoje kramy z ozdobami świątecznymi rozstawili uczniowie i nauczyciele. Chętnych do zakupu tych bożonarodzeniowych wyrobów nie brakowało. 📢 Marcin Hakiel - tak urządził się po rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Oto prywatne zdjęcia Mijają kolejne miesiące od rozstania Katarzyny Cichopek i tancerza Marcina Hakiela. Nic nie wskazuje na to, aby para miała związać się ponownie. Powoli zanika medialny szum dotyczący rozwodu gwiazd, choć od czasu do czasu na światło dzienne wychodzą kolejne szczegóły o rzekomej zdradzie Cichopek i jej relacji z Kurzajewskim. Porzucony tancerz układa sobie życie na nowo. Sprawdź, jak urządził się Marcin Hakiel po rozstaniu z Kasią Cichopek.

📢 40 zł do każdego metra - nowe dofinansowanie do wymiany eternitu. Takie są aktualne przepisy 15 grudnia ruszy drugi nabór wniosków o dotacje na wymianę azbestowych dachów w gospodarstwach. Przy pierwszym były problemy przez tłok pod koniec terminu przyjmowania wniosków. 📢 Paulina Smaszcz - oto dom byłej żony Kurzajewskiego. Tak urządziła się po rozstaniu z prezenterem Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski od 1996 roku tworzyli zgrane małżeństwo. W styczniu 2020 roku ogłosili że biorą rozwód. Dziennikarka, prezenterka i wykładowczyni uniwersytecka po rozstaniu zajęła piękny i przestronny apartament w Warszawie. Według doniesień medialnych jest on wart 1,4 miliona złotych! Oto jak mieszka i żyja na co dzień była żona Macieja Kurzajewskiego.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Eurojackpot Lotto - 5.12.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 5.12.2023 roku. 📢 Czosnek - oto skutki jego jedzenia. To dzieje się z nami, gdy jemy czosnek Jedzenie czosnku to cała lista korzyści, ale z drugiej strony spożywanie go w dużych ilościach może u niektórych powodować problemy zdrowotne. Czosnek ma również wpływ na działanie niektórych leków, jeśli jesteś w trakcie ich przyjmowania. Ponieważ wykorzystywanie czosnku w kuchni wiąże się, jak widać, z pewnymi ograniczeniami, warto poznać listę za i przeciw, wiedzieć, co się dzieje z organizmem, gdy jemy dużo czosnku oraz jakie są skutki jego jedzenia. Szczegóły podajemy niżej.

📢 Przedawnienie długu w 2024 roku. Te zobowiązania niedługo się przeterminują Przedawnienie długów to najprościej mówiąc sytuacja, w której wierzyciel zapomniał o naszym długu i się nie upomina o jego spłatę przez określony czas. Do takich przypadków dochodzi niezwykle rzadko. Musi jeszcze upłynąć określony czas, a jest to inny dla różnych zobowiązań. Sprawdzamy jakie długi będą przedawnione od 1 stycznia 2024 rok.

📢 Ostatnie wyniki Lotto z 5.12.2023 - Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada Kolejne w 2023 roku losowanie Lotto już o godzinie 22:00. Sprawdź wyniki losowania Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada z 5.12.2023 tuż po jego zakończeniu. 📢 Sara - kandydatka na żonę Artura z "Rolnik szuka żony". Tak mieszka gwiazda programu, warto zwrócić uwagę na stolik Sara to uczestniczka programu "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Artura. Ona dobrze poznała życie na jego gospodarstwie oraz jego rodzinę. Teraz przyszedł czas na rewanż. Zobaczcie, jak mieszka Sara z Siedlec, kobieta, którą wybrał Artur z "Rolnik szuka żony".

📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz. 📢 Tego nie rób przed snem! Te rzeczy zakłócają sen, utrudniają zasypianie i wywołują bezsenność Coraz więcej osób ma problemy z zasypianiem i zdrowym snem. Główną przyczyną są stres, pośpiech i zabieganie oraz złe nawyki. Niedosypianie, słaba jakość snu czy zbyt krótki sen mogą być przyczyną wielu problemów zdrowotnych, nie mówiąc już o zmęczeniu i złym humorze następnego dnia. Są pewne rzeczy, których zdecydowanie nie powinno się robić przed pójściem spać. Zobacz w naszej galerii, co zrobić, by łatwo zasnąć i dobrze spać.

📢 Matura 2023: Język polski – poziom podstawowy. Oto arkusz CKE, odpowiedzi i tematy wypracowań. Wyniki matur już dziś Matura 2023 z języka polskiego w nowej formule odbyła się 4 maja. Maturzyści na rozwiązanie zadań mieli 240 minut. Co było na maturze i jak uczniowie poradzili sobie z językiem polskim? Arkusz CKE i proponowane odpowiedzi do matury sprawdzicie w tym materiale. 7 lipca 2023 roku ogłoszone zostaną wyniki egzaminu ósmoklasisty.

