Prawie 2 tysiące adeptów pływania podążało „Śladami Mistrzów” w 2023 roku

- „Śladami Mistrzów” to ogromna dawka wiedzy. Dzieci mogą wziąć czynny udział w wykładach z dietetyki i psychologii, poznać historie wybitnych polskich pływaków i przekonać się, że nasza dyscyplina jest wspaniała. Chcemy ukierunkować uczestników tych wydarzeń na rozwój sportowy. Młodzi sportowcy słuchają jak ze swoją karierą radzili sobie mistrzowie, by później móc pójść w ich ślady. Cieszę się, że w tym roku zgromadziliśmy tak dużą liczbę chętnych. To pokazuje, że dzieci chcą się poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia – mówi Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego.

Projekt Śladami Mistrzów został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Akcję wspiera również sponsor główny Polskiego Związku Pływackiego – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wydarzenia były całkowicie bezpłatne i skierowane do dzieci w wieku 10-14 lat, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę o sporcie oraz poznać inspirujące historie osób, które w pływaniu sięgały po najwyższe laury.