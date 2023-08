Prezent dla chłopaka. Pomysły na prezent dla chłopaka na urodziny, walentynki lub święta

Szukacie prezentu dla chłopaka? Przygotowaliśmy dla Was pomysły na prezent dla chłopaka na urodziny, imieniny, rocznice, walentynki, 18-stkę, święta. Tu znajdziecie pomysły na oryginalne upominki. Przedstawiamy nie tylko te prezenty, które możesz kupić w sklepie. Prezentujemy też pomysły na własnoręcznie wykonane upominki dla chłopaka!

Pomysł na prezent dla chłopaka

Potrzebujesz prezentu dla chłopaka? Zobaczcie nasze propozycje na najlepszy prezent dla chłopaka. Choć każdy mężczyzna jest inny i ma różne zainteresowania to z pewnością możliwe jest znalezienie odpowiedniego upominku. Przedstawiamy zarówno prezenty tańsze - na każdą kieszeń, jak i te, na które będzie potrzebna wyższa kwota. Wśród najpopularniejszych prezentów znajdziecie:

Jeśli po raz kolejny musicie kupić prezent dla chłopaka, a brakuje Wam inspiracji mamy dla Was kilka pomysłów na prezent dla chłopaka, które sprawdzą się na różne okazje. Zobaczcie, czym uda się zaskoczyć panów. Pomysłów na prezent dla chłopaka jest wiele. Oto kilka z nich: książki (ulubiony autor, tematyka: np. dotycząca gier komputerowych, ulubionego zespołu)

zegarki

sprzęt elektroniczny (powerbank, pendrive o nietypowym kształcie, słuchawki)

etui na telefon

alkohol w zestawach ze szklankami/kuflami

kubek termiczny

kubek ze zdjęciem/napisem

lampka z oryginalnym motywem (np. piłka)

zestaw narzędzi

okulary przeciwsłoneczne

ręcznik z ciekawym motywem (np. banknot, piwo)

Te prezenty sprawdzą się niemal na każdą okazję, gdy potrzebujecie pomysłu na prezent dla chłopaka. Poniżej przygotowaliśmy dla Was propozycje na prezenty na konkretne okazje. Zobaczcie. Prezent dla chłopaka na urodziny pixabay

Prezent dla chłopaka na urodziny

Wśród prezentów idealnych na urodziny znajdziecie kilka ciekawych propozycji: zegarek

portfel

koszula/koszulka

piżama

książka (sprawdzają się te dotyczące ulubionego zespołu, hobby, powieści kryminalne)

gry komputerowe/planszowe

poduszka ze zdjęciem lub własnoręcznym rysunkiem

modele do sklejania dla miłośników

Prezent dla chłopaka na walentynki

Szukając prezentu dla chłopaka na walentynki pamiętajcie, że powinien być to prezent bardziej romantyczny, intymny. Dzień zakochanych to bardzo dobra okazja, żeby trochę zaszaleć. Zobaczcie nasze propozycje na fajny upominek dla chłopaka na walentynki.

pościel z ulubionym motywem (może to być klub piłkarski, gra komputerowa),

bielizna,

romantyczny weekend w ulubionym miejscu,

romantyczna kolacja,

koncert. Prezent dla chłopaka na święta pixabay

Prezent dla chłopaka na święta

Święta to wyjątkowa okazja. Jeśli brakuje Wam pomysłu na prezent dla chłopaka na wyjątkowe święta to zobaczcie co dla Was przygotowaliśmy. czapka,

słuchawki,

długopis z grawerem,

kalendarz (np. ze zdjęciami bliskich),

stolik pod laptopa,

kamera samochodowa,

bransoletka z grawerem,

trymer do włosów/brody,

torba sportowa na siłownię.

Oryginalny prezent dla chłopaka

Warto czasem pogłówkować, aby prezent dla chłopaka był oryginalny. Taki prezent będzie wymagał od nas większego zaangażowania, ale na pewno zostanie doceniony. Nasze propozycje na oryginalne prezenty dla chłopaków to:

koncert ulubionego zespołu w innym mieście,

mecz ulubionej drużyny,

zabawne skarpetki/bokserki ze śmiesznymi napisami,

alkomat,

alkogry,

ruletka,

zestaw otwieraczy do różnych alkoholi. Prezent dla chłopaka na walentynki. pixabay

Prezent dla chłopaka na 18-stkę

W przypadku 18-stki sprawdzają się prezenty śmieszne.

Polecamy gotowe zestawy okolicznościowe, w których znajdziemy między innymi kieliszek, kajdanki, karty do gry... Sprawdzą się także takie prezenty, jak: zegarek, kosmetyki, alkohol, drobny sprzęt elektroniczny: słuchawki, powerbank w oryginalnym kształcie dostosowanym do upodobań jubilata. Niezawodne są także bransoletki (kauczuk w połączeniu ze srebrem plus zabawny spersonalizowany grawer).

Fajny prezent dla chłopaka

Nie zawsze prezent dla chłopaka musi być praktyczny. Czasem można zaszaleć i sprezentować chłopakowi coś zaskakującego. Wśród takich pomysłów znajdziecie:

dla miłośników adrenaliny: skok na bungee, skok ze spadochronem,

przejażdżka samochodem rajdowym,

lot balonem,

dmuchany fotel (np. w kształcie piłki),

kurs nurkowania,

rejs statkiem/jachtem,

pływanie motorówką,

dzień na karuzeli.

Prezent dla chłopaka na rocznicę

Najlepiej sprawdzą się prezenty spersonalizowane związane z Waszym związkiem. Może to być pierwsze wspólne zdjęcie, bilet z kina czy koncertu w ramce. Sprawdzają się także prezenty romantyczne typu wspólne wyjście na koncert, kino, kręgle, bilard, ale także kolacje lub wspólny weekend poza miastem. Dobre będą też drobne upominki drobne np. kosmetyki, pasek, ulubiony alkohol, kubek termiczny. Oryginalne będą również prezenty dla dwojga, np. bluzy z tym samym motywem dla obojga, kubki, a nawet opaski monitorujące aktywność.

Własnoręczny prezent dla chłopaka

Fajny prezent dla chłopaka na urodziny, walentynki, święta to prezent własnoręczny. Tego typu oryginalny upominek na pewno długo pozostanie w pamięci ukochanego. Uruchom swoją wyobraźnię i stwórz coś ciekawego. Nie trzeba być artystą, żeby stworzyć ładny i przydatny prezent własnoręczny. Dla chłopaka najważniejszy będzie gest i dobre intencje – liczy się inwencja i spędzony nad przygotowaniem upominku czas. Najcenniejszymi prezentami są jednak te, które możemy zrobić samodzielnie. Wśród nich znajdziemy:

koszulka z własnoręcznie wykonaną grafiką/napisem/zdjęciem,

ramka ze zdjęciem,

wyznanie/obietnica w ramce,

własnoręcznie wykonane ciasto/ciasteczka,

koszulka z własnoręcznie wykonaną grafiką/napisem/zdjęciem,

ramka ze zdjęciem,

wyznanie/obietnica w ramce,

własnoręcznie wykonane ciasto/ciasteczka,

bon na dowolne usługi (masaż, romantyczną kąpiel a nawet kolację czy obiad tu ograniczy Was jedynie wyobraźnia). Pamiętajcie, aby dostosować prezent do konkretnej osoby. Tak aby wiedziała, że ten prezent mógłby być tylko dla niej. Jeśli boicie się rozczarowania osoby obdarowanej, poproście ją o pomoc. Zdradźcie, co planujecie kupić. Niech ona wybierze jedną z kilku zaproponowanych przez Was opcji. Wśród prezentów dla chłopaka jednym z najpopularniejszych jest książka. Nada się ona niemal na wszystkie okazje.

