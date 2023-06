Prezydent Glamowski uzyskał absolutorium: - Grudziądz staje się miastem sukcesów. PiS przeciwko: "Budżet 2022 to budżet zaniechań"

Klub radnych PiS-u głosował przeciwko udzielenia absolutorium prezydentowi Grudziądza

W imieniu klubu radnych PiS, oświadczenie wygłosił Krzysztof Kosiński. Padły stwierdzenia, że budżet 2022 to "budżet zaniechań". Radni PiS wskazywali też na gigantyczny dług szpitala, co w ich opinii stwarza coraz większe ryzyko likwidacji tej placówki medycznej. Radny Kosiński podnosił: "Szpital to gigantyczny finansowy mankament. Skumulowane straty to grubo ponad 400 mln zł." W oświadczeniu podkreślono, że to nie jedyny mankament bo poza nim władze miasta nie wydobywają potencjału gospodarczego. Radny Kosiński kontynuował: "Mamy Strefę Ekonomiczną, ale co prawda w zarobkach nie zawsze satysfakcjonującą. Brak dobrze płatnej pracy jest zauważalny przez większość mieszkańców. Miasto musi rozwijać się sprawnie i przy pomocy własnych środków z budżetu."