Promocja książki „Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego” w bibliotece w Grudziądzu

Robert Gawłowski: „Dlaczego zainteresowałem się historią Mariana Rejewskiego? Nie jestem kryptologiem i nigdy nie poświęcałem czasu na poznawanie tajników działania maszyn szyfrujących. Zawsze byłem jednak ciekawy okoliczności, w jakich dochodziło do przełomowych wydarzeń, a także historii osób, które miały w nich swój udział. Kiedy zauważyłem, że ten wyjątkowy bydgoszczanin nie doczekał się biografii na swój temat, pomyślałem, że czas najwyższy to zmienić. Nie bez znaczenia było również to, że Bydgoszcz to także moje miasto rodzinne, a więc miejsce szczególne, wywołujące wyjątkowe emocje. Na co dzień jestem samodzielnym pracownikiem naukowym zajmującym się zagadnieniami z zakresu nauk społecznych, co też miało swoje znaczenie. Warsztat naukowy z pewnością był przydatny w napisaniu książki, co poprzedzone było wieloma wywiadami, kwerendami w instytucjach polskich i zagranicznych, czy też studiami literaturoznawczymi".