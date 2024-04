Przed nami wyjątkowe święto gimnastyki artystycznej. Turniej Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup już po raz szósty

W tych pełnych emocji i mistrzowskich pokazów zawodach weźmie udział ponad 250 zawodniczek z 20 krajów, m.in. Norwegii, Węgier, USA, Hiszpanii, Brazylii, Niemiec czy Francji. Polscy kibice będą z pewnością czekać na występ 15-letniej Lilianny Lewińskiej. Nasza mistrzyni świata juniorek sprzed roku będzie rywalizować już jako seniorka. Zresztą już debiut utalentowanej zawodniczki w tej kategorii wiekowej wypadł niezwykle okazale – nasza 15-letnia reprezentantka wywalczyła bowiem brązowy medal Pucharu Świata seniorek w układzie z obręczą. Polka wkrótce zacznie decydującą walkę o udział w igrzyskach w Paryżu, podobnie jak występująca w niedzielę w trakcie gali biało-czerwona reprezentacja w układach zespołowych. W marcu tego roku polska kadra wywalczyła złoto w układach zespołowych z trzema wstążkami i dwoma piłkami, w trakcie Pucharu Świata rozgrywanego w Grecji.

– Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej „Gdynia Rythmic Stars” to prestiżowe zawody, które zdobyły uznanie na arenie międzynarodowej oraz zostały docenione w Polsce otrzymując nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni jako Impreza Roku 2023 – mówi Anna Mrozińska, dyrektorka turnieju Gdynia Rhythmic Stars i olimpijka z Aten, która wkrótce będzie miała także okazję sędziować w trakcie igrzysk w Paryżu. – Odbywający się w Polsat Plus Arenie Gdyni turniej jest nie tylko spektaklem sportowym na najwyższym poziomie, ale również kluczowym sprawdzianem dla reprezentacji Polski przed zbliżającymi się kwalifikacjami olimpijskimi. Zawody te, łączące w sobie piękno i pasję gimnastyki artystycznej, są doskonałą okazją do kibicowania i podziwiania talentów z całego świata. Zapraszam wszystkich do wsparcia reprezentacji Polski i doświadczenia niepowtarzalnej atmosfery tego wyjątkowego wydarzenia – dodaje.