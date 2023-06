Przedszkolaki z Bydgoszczy pobiegły w szczytnym celu. Chcą pomóc choremu Pawełkowi Mateusz Mazur

Za nami IX edycja Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków "Sprintem do Maratonu". Do akcji ponownie przyłączyły się bydgoskie dzieci. Poza promowaniem aktywnego trybu życia, przyłączyły się do zbiórki na leczenie małego bydgoszczanina, Pawła Wolańczyka.