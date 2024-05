Przesądy ślubne. Oto co przynosi szczęście przed i w dniu ślubu. Nie wszyscy o tym wiedzą

Ważna jest też pogoda w dniu ślubu: jeśli będzie pięknie i słonecznie, to tak samo pięknie zapowiada się w małżeństwie. Burza w dniu ślubu to wróżba burzliwego związku, a ulewny deszcz może wieszczyć liczne potomstwo. Z kolei bardzo dobrym znakiem jest pojawienie się w dni ślubu tęczy.

Najbardziej znany jest przesąd dotyczący miesiąca, w którym para młoda planuje się pobrać. Zgodnie z polską tradycją konieczne jest, aby dzień ślubu był w miesiącu, który zawiera w swojej nazwie literkę „r ”, co wróży szczęście, wspaniałą przyszłość, harmonię, a także trwałość nowo zawartego małżeństwa. Najpopularniejszymi miesiącami na zawarcie związku małżeńskiego są: czerwiec, sierpień i wrzesień. By zachować tradycję, pary wybierają też: marzec, październik i grudzień.

Takie są przesądy dotyczące uroczystości

Są też przesądy odnoszące się do samej uroczystości. Ten małżonek, który odchodząc od ołtarza "pociągnie" za sobą drugiego, prawdopodobnie będzie rządzić w domu. Próg świątyni należy koniecznie przekroczyć prawą nogą, a idąc do ołtarza należy się uśmiechać Gdy podczas ślubowania upadnie obrączka, nie należy jej samemu podnosić, gdyż byłaby to dla związku zła wróżba. Lepiej poczekać, aż zrobi to np. drużba.