Przychodnia w Legbądzie od lutego - jakie będą zmiany

Tak jak pisaliśmy, placówka będzie filią Miejskiego Centrum Lekarskiego w Tucholi. To dlatego, że przychodni od lutego nie będzie już prowadzić Teresa Ossowska - złożyła w grudniu ub. r. rezygnację na ręce burmistrza.

Znamy więcej szczegółów. Najważniejsze to te, że lekarze w Legbądzie będą przyjmować trzy razy w tygodniu, a do pielęgniarki będzie można przyjść od poniedziałku do piątku. Natomiast pacjenci będą mogli skorzystać z porad lekarskich również w przychodni w Tucholi przez pięć dni w tygodniu u lekarzy o różnych specjalizacjach.