PSŻ Poznań - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. To był zimny prysznic. Wiemy co z Huckenbeckiem [zdjęcia]

Żużlowcy Abramczyk Polonii pojechali do Poznania w roli faworytów. Odjechali jednak najgorszy mecz w tym sezonie.

To było drugie podejście do meczu z 5. rundy Metalkas 2. Ekstraligi. Pierwsze odwołano z powodu opadów deszczu, w piątek więc bydgoszczanie wybrali się do Wielopolski po raz drugi.

Gospodarze kilka dni wcześniej "postraszyli" powrotem do składu Michaela Jepsena Jensena, ale ostatecznie wypożyczyli Duńczyka do Grudziądza. Mimo to zapewniali swoich kibiców: - Chcemy urwać punkty mocnej Polonii.

Walka była całkiem wyrównana, początkowo z małym wskazaniem na gości, którzy objęli prowadzenie po pierwszym wyścigu.

PSŻ szybko jednak wyrównał, po nieudanym starcie Krzysztofa Buczkowskiego (bez punktów w 3. biegu). Najskuteczniejszy dotąd zawodnik Abramczyk Polonii nie mógł przebić się przez liderów rywali. Kiepsko wystartował również Kai Huckenbeck, a w swoim drugim starcie upadł i nie kontynuował meczu.

Gospodarze zaczęli uciekać i szybko zbudowali solidną przewagę. Po 9. wyścigu mieli już 8 punktów więcej niż Abramczyk Polonia i zanosiło się na sensację.

Rezerwa taktyczna gości w 11. biegu nie dała oczekiwanych efektów, bo Buczkowskiego (jechał za Huckenbecka) i Andreasa Lyagera ograł Aleksandr Łoktajew.

Przed biegami nominowanymi gospodarze mieli już wygraną na wyciągnięcie ręki. Po pierwszym z nich PSŻ mógł świętować - Matias Nielsen dowiózł "trójkę" (przed Lyagerem i Szczepaniakiem) i przypieczętował meczowe zwycięstwo.

- To nie był nasz dzień. Dodatkowo musieliśmy radzić sobie bez Kaia Huckenbecka, który uderzył o tor w drugim swoim biegu i nie startował do końca meczu. Wracamy i przygotowujemy się do niedzielnego meczu w Bydgoszczy! Wielkie dzięki za głośny doping - przekazał bydgoski klub.

- Decyzja była taka, żeby Huckenbeck odpoczął po tym upadku - przekazał Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. - Nie ma żadnych złamań, ale nie chcieliśmy ryzykować i po upadku wycofaliśmy go z zawodów. Zdrowie jest najważniejsze. Na niedzielę Kai będzie gotowy.

- Dziś zdrowie było najważniejsze i nie ryzykowaliśmy - potwierdził Tomasz Bajerski, menedżer Abramczyk Polonii.

PSŻ POZNAŃ - ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ 48:42

PSŻ: Nielsen 9 (2,1,3,0,3), Szlauderbach 7+1 (2,3,2,0,0), Dul 0 (0,0,-,0), Łoktajew 9 (1,3,2,3), Douglas 11 (3,3,3,2), Teska 2+1 (0,1,0), Grzelak 8+1 (3,1,1,3)

POLONIA: Huckenbeck 1 (1,w,-,-), Soerensen 7 (2,2,1,2), Szczepaniak 6+2 (3,1,2,1,1), Lyager 10+1 (3,2,1,2,2), Buczkowski 9+1 (0,2,3,1,3), Karczewski 1+1 (1,-,0), Buszkiewicz 3+1 (2,0,0,1), Majewski 0 (0)

W niedzielę Abramczyk Polonia zmierzy się na swoim torze z ROW Rybnik (g. 14.00).

Wideo Robert Lewandowski po meczu Polska - Ukraina