PTTK w Strzelnie i Kruszwicy zapraszają na rajdy rowerowe. Na pożegnanie starego i powitanie Nowego Roku

Rajd organizowany w Strzelnie odbędzie się w sobotę, 30 grudnia. Wyjazd na trasę o godzinie 11 z placu Świętego Wojciecha. W programie spotkanie przy ognisku połączone z pieczeniem kiełbasek, które każdy cyklista nabywa we własnym zakresie. Zapisy na ten rajd do 28 grudnia pod numerem tel. 667 262 303.

Z kolei 1 stycznia 2024 do udziału w VII Rajdzie Noworocznym zachęca cyklistów Klub Turystyki Rowerowej "Goplanie" przy PTTK w Kruszwicy. Wyjazd na licząca ok. 25 kilometrów trasę o godz. 12 spod siedziby PTTK przy ul. Podzamcze 1. W programie m. in. przejazd nową kładką rowerową przy jeziorze Gopło i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Zapisy na tę imprezę do 29 grudnia pod numerem tel. 519 121 410.