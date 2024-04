Puchar Tymbarku. Rekordowe zainteresowanie turniejem w regionie kujawsko - pomorskim

Na Kujawach i Pomorzu zgłosiło się 576 drużyn. To dziesiąty wynik w kraju. Za nami są już eliminacje powiatowe (pozostał tylko jeden turniej w powiecie tucholskim) i teraz wszyscy czekają na finał wojewódzki, który 13 i 14 maja będzie rozegrany tradycyjnie w Świeciu na obiektach miejscowej Wdy. Triumfatorzy finału wojewódzkiego zagrają w finale ogólnopolskim. Same mecze finałowe w poszczególnych kategoriach odbędą się 10 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie przed spotkaniem towarzyskim Polska - Turcja. Dodajmy, że rywalizacja o Puchar Tymbarku przeprowadzana jest dla dziewczynek i chłopców w trzech kategoriach wiekowych - U-8, U-10 i U-12.

- Ciągle zauważamy tendencję wzrostową co nas bardzo cieszy - mówi Michał Żurowski, koordynator Pucharu Tymbarku w regionie kujawsko - pomorskim. - Zabiegaliśmy o promocję turnieju i udało się nam spotkać z panią Grażyną Dziedzic, pełniącą obowiązki kuratora w naszym województwie. Poprosiliśmy ją, aby wystosowała pismo do szkół z prośbą o wzięcie udziału w turnieju. Akcja zakończyła się sukcesem, bo mamy zespoły praktycznie z każdego powiatu. Panią kurator zaprosiliśmy na finał wojewódzki. Uczestniczę w Pucharze Tymbarku już od wielu lata i zauważam jak się rozwija oraz cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci. Dla nas to jest niezwykle ważne, bo możemy już na tym etapie obserwować rozwój piłkarski dziewczynek i chłopców, by potem włączać ich w proces szkolenia w kadrach wojewódzkich. Mamy już kadrę U-12, a planujemy powołać kolejne - zdradza.