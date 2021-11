Radni miejscy z Wąbrzeźna głosowali w sprawie podwyżek dla siebie i burmistrza

Radni z Wąbrzeźna z wyższymi dietami

Kilkutysięczna podwyżka dla burmistrza Wąbrzeźna

Z kolei za podwyższeniem wynagrodzenia burmistrza do maksymalnej możliwej stawki głosowało 10 radnych, przeciw było 3, a 2 się wstrzymało. W związku z tym, że uchwala została przyjęta wynagrodzenie zasadnicze burmistrza od sierpnia 2021 r. wynosi 10 tys. 250 zł, dodatek funkcyjny 3 tys. 150 zł, dodatek specjalny 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 4 tys. 020 zł, a do tego doliczyć należy dodatek za wieloletnią pracę. Łącznie burmistrz będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości ok. 19 tys. zł brutto, podczas gdy do tej pory otrzymywał ok. 10 tys. zł brutto.