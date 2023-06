Radni PiS w Bydgoszczy pytają o 400 mln w budżecie miasta. "Nie damy wotum zaufania Rafałowi Bruskiemu"

Rozbieżności w budżecie Bydgoszczy?

Radni PiS mają także zastrzeżenia, co do konstrukcji budżetu miasta. - Kiedy w grudniu roku 2021 przyjmowaliśmy budżet, straszono nas, że będzie fatalnie, że deficyt wyniesie prawie 300 mln zł. Ostatecznie okazało się, że mamy nadwyżkę w wysokości 122 mln zł, co daje ponad 414 mln zł różnicy. To olbrzymia kwota. A przypominam, że wtedy składaliśmy wnioski o odbudowę zachodniej pierzei Starego Rynku i o to, by środki trafiały do rad osiedli - mówi Wenderlich. - Ile by się udało rzeczy zrealizować?

Co na to bydgoski ratusz? Z pytaniem o rozbieżność w budżecie, o której mówili radni PiS-u podczas konferencji prasowej, zwróciliśmy się do Marty Stachowiak, rzeczniczki prasowej prezydenta Bydgoszczy.

O kiepskiej sytuacji finansowej miasta Rafał Bruski mówił już wcześniej, by przytoczyć jego słowa przy okazji uchwalania budżetu Bydgoszczy na rok 2023: - Budżet państwa rośnie, a budżet Bydgoszczy jest w coraz trudniejszej sytuacji finansowej. Pieniądze bydgoszczanek i bydgoszczan kolejny rok nie trafią do miasta, w którym żyją, uczą się i rozwijają swoje zainteresowania i pasje, a do innych miast. Budżet na 2023 rok to budżet trudny, w którym konieczne było ograniczenie nowych inwestycji, zmniejszenie wsparcia na kulturę, sport i inne dziedziny życia. Jeśli rząd zrekompensuje nam ubytki w dochodach, to zrealizujemy nowe inwestycje i zadania, których oczekują mieszkańcy – mówił Rafał Bruski.