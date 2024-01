Radni podejmą decyzję w sprawie byłej szefowej Śródmieście Cafe we Włocławku. Nie będzie już ławnikiem w sądzie?

Była prezes Stowarzyszenia Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek siedzi w areszcie?

Przypomnijmy, że z nieoficjalnych informacji, jakie do nas wtedy dotarły wynikało, że była prezes Stowarzyszenia Mieszkańcy Śródmieścia miała zostać zatrzymana i trafić do aresztu.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku nie zaprzeczyła w sprawie aresztu

Sprawą zajmuje się Prokuratura Regionalna w Gdańsku, którą jeszcze w ubiegłym roku pytaliśmy między innymi o to, czy była prezes włocławskiego stowarzyszenia została aresztowana. Pytaliśmy też czego dotyczy prowadzone śledztwo i czy - oraz jakie - zarzuty postawiono. Otrzymaliśmy jedynie krótką odpowiedź, w której niestety nie było odpowiedzi na zadane pytania. Prokuratura - z uwagi na dobro postępowania i planowane dalsze czynności - nie udzielała szczegółowych informacji. Rzecznik prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku w przesłanej wtedy odpowiedzi nie zaprzeczyła jednak, gdy pytaliśmy o to, czy wskazana przez nas - z imienia i nazwiska - była prezes stowarzyszenia, została zatrzymana i trafiła do aresztu .

Prezes sądu złożył wniosek o odwołania byłej szefowej Śródmieście Cafe z funkcji ławnika

Przypomnijmy też, że była prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia - uchwałą Rady Miasta Włocławek z 27 października 2023 roku - została wybrana na ławnika Sądu Rejonowego we Włocławku na kadencję 2024- 2027 (IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). We wtorek 30 stycznia 2024 roku włocławscy radni zajmą się uchwałą w sprawie odwołania jej z tej funkcji.

Wniosek w tej sprawie na początku roku złożył sędzia Dariusz Braciszewicz, prezes Sądu Rejonowego we Włocławku ze względu na „zachowanie godzące w powagę sądu”. W uzasadnieniu do uchwały nie precyzuje jednak o jakie zachowanie chodzi.

Z dalszej części uzasadnienia do uchwały wynika, że zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2021 roku, „rada gminy, która wybrała ławnika, może go odwołać na wniosek prezesa właściwego sądu w razie zachowania godzącego w powagę sądu. Przed podjęciem uchwały przewodniczący rady umożliwia wysłuchanie ławnika i jego udział w posiedzeniu właściwej komisji i w sesji rady gminy”.