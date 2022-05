Ratownicy z Polski zmierzą się w Skępem. Tuż-tuż Mistrzostwa Polski w KPP

Z pewnością to będzie niezwykłe widowisko. Do Skępego przyjadą drużyny z całej Polski, by sprawdzić swoje umiejętności w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Mistrzostwa Polski odbędą się w kolejny weekend od 20 do 22 maja. Większość wydarzeń będzie w Skępem, ale cześć zadań zawodnicy będą musieli wykonać w mieście i gminie Lipno.

- Mamy już trzynaście drużyn, ale zapisy trwają. To jedyne takie zawody w Polsce - tłumaczy Maciej Pawłowski, dyrektor Mistrzostw Polski. - Sam uczestniczyłem w wielu podobnych. Nigdzie jednak nie ma turnieju dla ratowników wodnych, stąd pomysł i potrzeba. W ubiegłym roku w Skępem odbyły się zawody wojewódzkie. Organizatorzy spisali się na medal, zawodnicy dopisali i postanowili zorganizować zawody ogólnopolskie.

W tym roku zawodnicy zmierzą się z 10 scenkami w dzień i 2 nocnymi. - W piątek, 20 maja jest rozpoczęcie i panel naukowy na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie zawodnicy będą musieli zmierzyć się ze scenkami nocnymi - mówi Maciej Pawłowski.