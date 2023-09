Regaty Nadziei Olimpijskich rozpoczęte! Na razie 11 polskich osad w finałach!

Ostatnie promienie słońca upalnego lata lub – jak kto woli – pierwsze oznaki polskiej złotej jesieni. Skąpane w owym słońcu Jezioro Maltańskie było w czwartkowe popołudnie jednym z najpiękniejszych w tej części Europy cudów natury. Kajaki, rozbijające taflę wody przypominały chwilami ostre nożyce, z lekkością tnące atłasową tkaninę.

W tych kajakach startowali nastolatkowie, którzy mają wielkie marzenia. Kto wie, może to przyszli mistrzowie olimpijscy i mistrzowie świata? Regaty Nadziei Olimpijskich to dla nich wielkie wyzwanie, by udowodnić swoją wartość, ale i wielka szansa na to, by zakochać się w tym sporcie na całe życie.

– Spora grupa w naszej kadrze to debiutanci. Mają okazje rywalizować z przedstawicielami bardzo mocnych kajakowo krajów. Wystawiamy 50-osobową reprezentację, po dwie osady w każdej z 36 konkurencji – mówi Michał Garstkiewicz, kierownik ekipy biało-czerwonych, których start w tej imprezie wspiera PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Dla nas takie zawody to okazja do selekcji. Przyglądamy się temu, jak zawodnicy zachowują się w rywalizacji na torze. Kto lepiej prezentuje się w jedynkach, a kto pasuje do dwójek czy czwórek. W przyszłym roku czekają nas juniorskie mistrzostwa świata i Europy. Niewątpliwie naszą największą gwiazdą jest tu Alex Borucki. Ma z tego roku po trzy medale mistrzostw świata i Europy. To robi wrażenie. Doskonale spisują się w dwójce Zofia Więcławska i Dominika Zimnoch. Do tego kanadyjkarze Marceli Krawiec i Rafał Poklepa. Między innymi na nich warto zwrócić uwagę w Poznaniu.