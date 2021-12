Regulamin akcji "Karma Wraca"

REGULAMIN AKCJI ZBIÓRKI DLA ZWIERZĄT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem i koordynatorem zbiórki dla zwierząt jest Stowarzyszenie Stukot, ul. Morska 122, 85-722 Bydgoszcz, NIP: 5542972972, REGON: 382318890 (zwaną dalej: Organizatorem).

2.Uczestnictwo w zbiórce dla zwierząt jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Zbiórka jest akcją charytatywną.

II. CZAS TRWANIA i MIEJSCE ZBIÓRKI DLA ZWIERZĄT

1.Zbiórka dla zwierząt odbędzie się podczas akcji „Karma wraca”, która będzie miała miejsce:

a)11.12.2021 r., od godz. 11:00 do godz. 16:00 w Galerii Solnej w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław;

b)12.12.2021 r., od godz. 11:00 do godz. 16:00 przed Urzędem Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko;

c)18.12.2021 r. od godz. 11:00 do godz. 16:00 w CH Focus w Bydgoszczy na dziedzińcu od ul. Jagiellońskiej, 85-097 Bydgoszcz;

d)19.12.2021 r. od godz. 11:00 do godz. 16:00 w CH Plaza w Toruniu na placu od ul. Broniewskiego, 87-100 Toruń.

2.Celem zbiórki jest zebranie datków w naturze dla zwierząt w postaci: karma mokra i sucha, witaminy dla zwierząt, środki higieniczne, legowiska, koce (polarowe), podkłady higieniczne, zabawki, smycze, obroże, szelki, miski, żwirek dla kota, budki gąbkowe, smakołyki dla psów i kotów oraz wszystkie inne przydatne zwierzętom akcesoria.

3.W/w datki nie mogą być zniszczone, posiadać znacznych śladów użytkowania, muszą mieć ważny termin przydatności.

4.Zbiórka prowadzona będzie w formie datków w naturze (zbiórek rzeczowych).

5.Zbiórka prowadzona będzie na rzecz Organizatora.

III. ZASADY ZBIÓRKI DLA ZWIERZĄT

1.Zbiórkę prowadzić będą wolontariusze.

2.Wolontariusze za uczestnictwo w zbiórce nie pobierają żadnych opłat ani wynagrodzeń.

3.Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, zaś osoba niepełnoletnia powyżej 16 roku życia wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Osoba niepełnoletnia poniżej 16 roku może brać udział wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego oraz wyłącznie w jego obecności.

4.Każdy wolontariusz wyposażony będzie w imienny identyfikator wydany przez Organizatora zbiórki.

5.Zbiórka prowadzona będzie zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14.03.2014 roku (DZ. U. z 2020roku, poz. 1672ze zm.).

6.Z zebranych datków nie będą pokrywane żadne koszty zbiórki.

IV. ZADANIA ORGANIZATORA

1.Do zadań Organizatora należy:

a)Przeprowadzenie zbiórki

b)Podjęcie działań w celu jej zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa

c)Podsumowanie zbiórki

d)Złożenie sprawozdania ze zbiórki zgodnie z przepisami prawa

V. PARTNERZY ORGANIZATORA

1.Do przeprowadzenia zbiórki Organizator pozyska Partnerów, w tym podmiot o którym mowa w pkt. 3.

2.Partnerzy włączą się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji. Partnerzy nie nabywają statusu Organizatora.

3.Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. KRS: 0000002408 (zwaną dalej: Partnerem) jest Partnerem wspierającym i popierającym zbiórkę dla zwierząt „Karma wraca” organizowaną przez FUNDACJĘ BYDGOSKIEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ JACADEMY, ul. Nowotoruńska 8, 85-840 Bydgoszcz, KRS: 0000636929, NIP: 5542941581, REGON: 365496745.

4.W celu zachęcenia jak największej liczby osób do przekazania darów na rzecz zwierząt w ramach zbiórki o której mowa w pkt. 1 Polska Press jako Partner wyda choinki osobom przekazującym dary na rzecz wskazanej zbiórki zgodnie z poniższymi zasadami.

5.Partner oświadcza, że liczba choinek jest ograniczona. Liczba choinek wynosi 750 szt. i jest podzielona na poszczególne lokalizacje: 150 szt. w Inowrocławiu, 150 szt. w Osielsku, 250 szt. w Bydgoszczy, 200 szt. w Toruniu.

6.Choinki wydawane będą:

a)11.12.2021 r., od godz. 11:00 do wyczerpania zapasów w Galerii Solnej w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław;

b)12.12.2021 r., od godz. 11:00 do wyczerpania zapasów przed Urzędem Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko;

c)18.12.2021 r. od godz. 11:00 do wyczerpania zapasów w CH Focus w Bydgoszczy na dziedzińcu od ul. Jagiellońskiej, 85-097 Bydgoszcz;

d)19.12.2021 r. od godz. 11:00 do wyczerpania zapasów w CH Plaza w Toruniu na placu od ul. Broniewskiego, 87-100 Toruń.

7.Warunkiem otrzymania choinki jest przekazanie Organizatorowi minimum (do wyboru): 1 koc duży, 1 kg karmy suchej lub mokrej, 2 podkłady higieniczne, 2 zabawki mniejsze lub 1 duża, 1 legowisko, 1 smycz, 1 obroża, 1 budka gąbkowa, smakołyki dla psów lub kotów, 1 żwirek 10 l, 1 kg smakołyków dla psów i kotów. Pozostałe produkty zostaną rozpatrzone indywidualnie przez Partnera podczas akcji.

8.Partner może odmówić wydania choinki w przypadku jeżeli produkty nie będą spełniały wymogów opisanych w pkt. 7.

9.Przekazujący, którzy spełnią powyższe wymagania otrzymają choinkę:

a)150 pierwszych osób w dniu 11.12.2021 r., w Galerii Solnej w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław;

b)150 pierwszych osób w dniu 12.12.2021 r., przed Urzędem Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko;

c)250 pierwszych osób w dniu 18.12.2021 r. w CH Focus w Bydgoszczy na dziedzińcu od ul. Jagiellońskiej, 85-097 Bydgoszcz;

d)200 pierwszych osób w dniu 19.12.2021 r. w CH Plaza w Toruniu na placu od ul. Broniewskiego, 87-100 Toruń.

10.Każdy Przekazujący ma prawo do otrzymania 1 choinki bez względu na ilość przekazanych darów pod warunkiem przekazania minimum, o którym mowa w pkt. 7.

11.Choinki wydawać będzie Partner.

12.W przypadku gdy Partner wyda wszystkie choinki w danej lokalizacji będzie można oddać dary, ale bez prawa żądania choinki.

13.Nie ma możliwości zamiany choinki na inny upominek ani wymiany na ekwiwalent pieniężny.

14.Biorąc udział w akcji Przekazujący potwierdza, że akceptuje zasady zbiórki określone w Regulaminie.

15.Regulamin dostępny jest na stronie expressbydgoski.pl/karmawraca

VI. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA (dalej Uczestników)

1.Udział w wydarzeniu mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby, pod warunkiem spełnienia wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz według swojej najlepszej wiedzy,

nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

2.Na terenie zbiórki uczestnicy są zobowiązani do:

a)posiadania maseczki ochronnej i zakrywania ust i nosa za jej pomocą;

b)zachowania bezpiecznej odległości m.in. 1,5 odstępu od innych Uczestników;

c)dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu na teren akcji;

d)przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów organizatora oraz zaleceń obsługi w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.

VII. ORGANIZACJA PRZETRZENI

Wejście: Wejście na teren akcji jest możliwe wyłącznie za zgodą obsługi. Oczekujący poza terenem zbiórki zobowiązani są do zachowania dystansu 1,5 m. Przed wejściem na teren zbiórki uczestnik ma obowiązek zdezynfekować ręce.

Przy wejściu na teren obsługa kieruje ruchem, wpuszcza uczestników stopniowo po sprawdzeniu, czy osoba ma zakryte usta i nos. Następnie uczestnicy są kierowani do miejsca oddawania odpadów.

Stanowisko oddawania darów: Uczestnik podchodzi do stanowiska, oddaje obsłudze przyniesione dary, które zostają podsumowane. Obsługa zapisuje ilość oddanych odpadów i kieruje uczestnika do stanowiska odbioru choinek.

Stanowisko odbioru choinek: Uczestnik podchodzi do stanowiska i wybiera choinki zgodnie

z ilością oddanych darów, jednak nie więcej niż 1 sztuka. Uczestnicy są proszeni o zastosowanie do informacji i poleceń pracowników i obsługi

VIII. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

1.Płyny do dezynfekcji na terenie zbiórki: przy wejściu głównym, w oznaczonych miejscach,

w strefie odbioru choinek.

2.Dezynfekcja powierzchni: dezynfekcja powierzchni znajdujących się na terenie imprezy będzie odbywała się co godzinę.

3.Zachowanie dystansu społecznego: preferowany dystans pomiędzy Uczestnikami wynosi 1,5 metra. W miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu głównym, stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans. Obsługa dba o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.

4.Obsługa i personel wykonuje swoje czynności w maseczkach lub i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek. Składa oświadczenie w sprawie swojego stanu zdrowia i narażenia na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem. Personel został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii. Sporządzana jest lista osób z obsługi biorących udział w danym wydarzeniu.

5.Na terenie zbiórki wyznaczono obecność osoby ds. przeciwdziałania COVID- 19, której zadaniem jest przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur dot. COVID - 19 na wydarzeniu.

6.Przygotowano i umieszczono w łatwo dostępnym miejscu potrzebne numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. oddział Bydgoszcz przy ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz oraz w serwisach Expressu Bydgoskiego i Gazety Pomorskiej www.express.bydgoski.pl/karmawraca i www.pomorska.pl/karmawraca.