Restauracja w Borach Tucholskich to najbardziej uzbrojony lokal [zdjęcia]

Wiele restauracji w naszym regionie stawia na dodatkowe atrakcje. Słynna "Stopka" tuż przed Bydgoszczą kusi nie tylko smakołykami z grilla ale i zbiorami w mini-skansenie. Podobnie przyjezdni, którzy trafiają do Żalna, nie pozostają tylko na posiłek. Tym bardziej, że eksponowane zbiory są widoczne z szosy i budzą zaciekawienie

Swoimi rozmiarami przykuwa uwagę stacja radarowa, a przy niej wyrzutnia rakiet. Lufę szczerzy T-72 czołg wciąż obecny na wyposażeniu polskiej armii. Podczas spaceru można natknąć się też na inne pojazdy kołowe. Kolekcja ciągle rośnie - niedawno została wzbogacona pojazdami strażackimi, a także ciągnikami rolniczymi! To prawdziwa frajda, by z bliska obejrzeć transportery opancerzone, wojskowe ciężarówki, rozmaite działa, maszyny inżynieryjne. Zapraszamy do fotogalerii!