Rowerzyści na trasie Jakubowej Sztafety Rowerowej. Trasa Toruń-Gniewkowo-Kruszwica-Strzelno-Mogilno-Brześć Kujawski. Zobaczcie zdjęcia

W sobotę (15 lipca) z Przystani Toruń wyruszyła Jakubowa Sztafeta Rowerowa. To już trzecia edycja tej imprezy. Do udziału w imprezie zapisali się cykliści z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród nich nie mogło zabraknąć turystów rowerowych z klubów z Inowrocławia i Kruszwicy.

Pierwszego dnia rowerzyści pokonali trasę z Torunia do Mogilna, przez Gniewkowo, Kruszwicę, Strzelno i Chabsko. Drugi dzień sztafety to trasa z Mogilna do Brześcia Kujawskiego. Ogółem rowerzyści do pokonania mieli prawie 200 kilometrów.