Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Kujawsko-Pomorskiem. Tak wyglądały uroczystości [zdjęcia]

W większości placówek w środę 1 września 2021 odbyły się uroczystości, ale jak podkreślają dyrektorzy, z zachowaniem wytycznych sanitarnych. W związku z trwającą epidemią nadal jest bowiem obowiązek zachowania dystansu, noszenia maseczek w częściach wspólnych, dezynfekcji i częstego wietrzenia pomieszczeń.

W Bydgoszczy nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczęło ponad 38 tys. uczniów.

- Uczniowie oczekiwali na wychowawców na boisku z zachowaniem dystansu społecznego - mówi Piotr Żłobiński, dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy, gdzie mieszczą się SP nr 48 i XVII LO. - Uruchomiliśmy wszystkie wejścia do szkoły. W przypadku najmłodszych dzieci z klas I-III razem z uczniem na boisku szkolnym mógł oczekiwać tylko jeden opiekun odprowadzający dziecko. Do szkoły dzieci wchodziły wyznaczonymi wejściami. Trzeba było mieć założoną maseczkę i zdezynfekować ręce. Opiekunowie nie wchodzili do budynku. Wyjątek stanowiły dzieci z klas I, które rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Tu mógł każdemu maluchowi towarzyszyć jeden rodzic.