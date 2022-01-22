Rudnicki Dogtrekking na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2022 w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na 30 stycznia.
Ale jedna z pierwszych w Grudziądzu imprez w ramach tej akcji odbyła się już w sobotę, 22 stycznia. Był to bieg z pupilami, czyli dogtrekking.
Rudnicki dogtrekking, którego celem jest zebranie pieniędzy na rzecz Fundacji WOŚP, w Grudziądzu zorganizowano jest czwarty raz. Zabawa polegała na biegu lub spacerze z psem jedną z tras wyznaczonych po ścieżkach lasu komunalnego w Grudziądzu. W tym roku przygotowano dwie trasy: 4 i 7-kilometrową.
Jak było na IV Rudnickim dogtrekkingu dla WOŚP 2022 w Grudziądzu zobacz w naszej galerii:
WYDARZENIA 30. FINAŁU WOŚP W GRUDZIĄDZU I OKOLICACH W RAMACH DZIAŁAŃ GRUDZIĄDZKIEGO SZTABU MIEJSKIEGO WOŚP ZAPLANOWANE NA 30 STYCZNIA 2022
Sztab Miejski WOŚP w Grudziądzu
ZAPRASZA NA IMPREZY FINAŁOWE POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA
30.01.2022
KWESTA WOLONTARIUSZY NA TERENIE MIASTA (07.00 – 20.00)
HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA na os. Lotnisko (12.00 – 18.30)
NA HALI SPORTOWEJ SP NR 21 OBOWIĄZUJE:
(ruch jednokierunkowy, zasady epidemiologiczno – sanitarne, maseczki, odstępy,
Organizator imprezy ma prawo kontrolować Certyfikaty COVID)
- 12.00 – 18.00 – wejścia dla osób indywidualnych
- 14.00 – 20.00 – wejście dla wolontariuszy i ich rodziców/opiekunów
PROGRAM (KONCERTY – WYSTĘPY NA HALI):
- 13.00 – 13.05 – ROZPOCZĘCIE KONCERTU
- 13.05 – 13.20 – POKAZY TANECZNE – ZUMBA (Projekt Zumba&Massage Dorota Gacek i Milena Morczyńska)
- 13.20 – 13.30 – LICYTACJE
- 13.30 – 13.55 – WYSTĘPY ZESPOŁÓW TANECZNYCH Z OPP (pod kierunkiem pani Sylwii Mówki i pani Małgorzaty Popek: „Tańczące Brzdące”, „Let’s go, „Emoji”)
- 13.55 – 14.05 – WYSTĘP GRUPY Z PRZEDSZKOLA „BAJKOLANDIA” (pod kierunkiem
- pani Diany Bugajskiej - Szymanek)
- 14.05 – 14.15 – LICYTACJE
- 14.15 – 15.15 WYSTĘPY SZKOŁY MUZYCZNEJ „YAMAHA: (pokazy grupy tanecznej i zespołu „Up The Sky” , pod kierunkiem instruktorów: pani Izy Grzanka, Jadwigi Świątkowskiej, Grzegorza Grzanka, Marka Habryn, LICYTACJE)
- 15.15 – 15.30 – LICYTACJE
- 15.30 – 16.00 – POKAZY ZUMBY - AZ DANCE – OLEK ZABŁOCKI
- 16.00 – 16.15 – LICYTACJE
- 16.15 – 16.30 – WYSTĘP „CITY BBOYS” (pod opieka instruktora pana Macieja Wentowskiego)
- 16.30 – 16.45 – LICYTACJE
- 16.45 – 18.00 – WYSTĘP ZESPOŁU „DORIS & PRZYJACIELE” – MUZYKA NOWOCZESNA (projekty muzyczne pod opieką pani Doroty Berent, LICYTACJE)
- 18.00 – 18.15 – „ŚWIATEŁKO DO NIEBA” PRZED HALĄ – „BALONY, ŚWIATŁA I KLAKSONY” (AUTA CIĘŻAROWE – KAMATRANS – SERWIS – Adam Kotewicz, WOZY STRAŻACKIE – OSP RUDA W MAŁYM RUDNIKU, WÓZ POLICYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GRUDZIĄDZU)
ATRAKCJE NA HALI - STOISKA:
- 1/ LICYTACJE ORKIESTROWE I „STOLIKOWE”
- 2/ KAWIARENKA „NA WYNOS”: KAWA, HERBATA, SŁODKOŚCI
- 3/ SKLEPIK Z GADŻETAMI WOŚP
- 4/ LOTERIA FANTOWA – KAŻDY LOS WYGRYWA
- 5/ „GASTRONOMIK GRA DLA WOŚP” – KĄCIK PRZYSMAKÓW - ZSGIH
- 6/ „KĄCIK DLA MALUCHA: – ZAJĘCIA PLASTYCZNY, MALOWANIE TWARZY, MINIONEK – SP „PASCAL”
- 7/ „KĄCIK URODY DLA PAŃ” – PORADY KOSMETYCZNE, HYBRYDY, ……. – SP „PASCAL”
- 8/ „GRUDZIĄDZKI GABINET MASAŻU” Enigma Massage Milena Morczyńska (relaksacyjne zabiegi masażu karku i pleców lub twarzy)
- 9/ „KIERMASZ RĘKODZIEŁA” - OGRODY DZIAŁKOWE „ZIELONY ZAKĄTEK”
- 10/ ORKIESTROWY PUNKT INFORMACYJNY
- 11/ POKAZY STOWARZYSZENIA HISTORYCZNEGO – „GARNIZON GRUDZIĄDZ”
ATRAKCJE PRZED HALĄ:
- 1/ POKAZY ZABYTKOWEGO AUTA – LICYTACJA PRZEJAŻDŻKI ZABYTKOWYM AUTEM
- 2/ POKAZY WOZÓW STRAŻACKICH – OSP RUDA W MAŁYM RUDNIKU
- 3/ POKAZY WOZU POLICYJNEGO – MIEJSKA KOMEDA POLICJI W GRUDZIĄDZU
- 3/ 15.00 – 18.15 - WYSTAWA AUT CIĘŻAROWYCH - KAMATRANS AUTO-SERWIS Kotowicz Adam
POZOSTAŁE IMPREZY MIEJSKIE W RAMACH 30. FINAŁU WOŚP W GRUDZIĄDZU OBJĘTE PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA w dniach 21 – 30.01.2022:
29.01.2022 (SOBOTA)
- 09.00 – 11.00 – PARKRUN GRUDZIĄDZ GRA DLA WOŚP (PARKING LEŚNY PRZY CARREFOUR)
- 10.00 – 16.00 - IMPREZ REKREACYJNO – EDUKACYJNA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I MILITARNYMI – ZS „STRZELEC” IM. J. PIŁSUDSKIEGO (BOISKO ZSGiH)
- 11.00 – 18.00 – „GRAMY Z ORKIESTRĄ W GRY PLANSZOWE” – „STOWARZYSZENIE GRAJMY!” (MARINA GRUDZIĄDZ)
30.01.2022 (NIEDZIELA)
- 12.00 – 18.30 – IMPREZY KULTURALNO – REKREACYJNE NA HALI I PRZY HALI
- (OS. LOTNISKO)
- 12.00 – 17.30 CK „TEATR” – IMPREZY KULTURALNE, SPEKTAKLE TEATRALNE, POKAZY ILUZJONISTYCZNE, „SZTAFETA CHÓRÓW”, TELETURNIEJ „JAKA TO PIOSENKA?”,, WYSTĘPY GTT, LICYTACJA ZŁOTEGO SERDUSZKA)
- 18.00 – 21.00 - KLUB „AKCENT” – KONCERT ROCKOWY (Wystąpią: Megaraż, Karmel, Nocti, Garaż 37)
- 11.00 – 14.00 – IX BIEG DLA WOŚP MORIW I GRUDZIADZKICH ORGANIZACJI BIEGOWYCH, (PLAŻA MIEJSKA MORiW)
- 10.00 – 14.00 – ZAJĘCIA EKOLOGICZNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH „BUDUJEMY KARMNIKI DLA PTATKÓW, (PLAŻA MIEJSKA MORiW)
- 10.00 – 13.00 - XIV MASZ NW „PO ZDROWIE” - KLUB NW „PATYCZAKI” (START PRZY POMNIKU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO)
- 10.00 – 16.00 MOTO ORKIESTRA – AUTOMOBIL KLUB GRUDZIĄDZKI (MOTOORKIESTRA ODBĘDZIE SIĘ PARKINGU PRZY UL. POŁUDNIOWEJ 8 PO AUCHAN)
- 09.30 – 12.30 - IMPREZA ROWEROWA „KOLARSKI FINAŁ WOŚP” (WYŚCIGI DLA DZIECI , WYŚCIGI AMATORSKIE DLA DOROSŁYCH – OS. RZĄDZ – WZGÓRZE DĘBOWE – UL. 3 MAJA),
- 11.00 – 13.00 – SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI – BOISKO SZKOLNE (KWESTA, LICYTACJE, LOTERIE, KAWIARENKA NA WYNOS, KAWA, HERBATA, SŁODKOŚCI)
- 11.00 – 16.00 – GARDEJA – MYJNIA SAMOCHODOWA (POKAZY MOTORÓW, WOZÓW STRAŻACKICH, MASZYN ROLNICZYCH, PRZEJAŻDŻKI KONIKAMI, MUZYKA NA ŻYWO, KAWIARENKA NA WYNOS – KAWA+ CIACHO, GROCHÓWKA)
- 12.00 – 18.00 - IMPREZY REKREACYJNE DLA DZIECI – „MIASTECZKOLANDIA” (UL. WŁODKA)
- 14.0 – 16.00 - GMINNY OŚRODEK W MAŁYM RUDNIKU – GOK W BIAŁYM BORZE (KONCERT, KAWIARENKA, LOTERIA, POKAZY WOZÓW STRAŻACKICH)
- WIRTUALNE POKAZY KOSMOSU (PLANETARIUM I OBSERWATORIUM W GRUDZIĄDZU)
Jak było na IV Rudnickim dogtrekkingu dla WOŚP 2022 w Grudziądzu zobacz w naszej galerii:
J&J: Dostałam skrzydeł, te skrzydła mnie niosą