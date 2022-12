Rusza 4 Nations Cup, czyli Kraków jest już gotowy na wyjątkowe mistrzostwa świata

Przypomnijmy, że 4 Nations Cup to element przygotowań do najważniejszej imprezy w dziejach polskiej piłki ręcznej zarówno dla zawodników, jak i organizatorów. Biało-czerwoni zmierzą się Tunezją, Koreą i Brazylią. A już kilkanaście dni później TAURON Arena będzie miejscem rozgrywania meczów mistrzostw świata! Polacy prawdopodobnie wystąpią tam podczas fazy głównej. Nasza drużyna, w przypadku awansu, stawi w Krakowie czoła trzem reprezentacjom z grona: Hiszpania, Czarnogóra, Chile, Iran. W stolicy Małopolski, w ramach rundy wstępnej, rozgrywać swoje mecze będą grupy A (m.in. z Hiszpanią) oraz F (m.in. Norwegia), później rozgrywana będzie grupa I, w ramach rundy głównej.

– Tak wielka impreza w Polsce nie może się przecież odbywać bez Krakowa, mamy w końcu największą halę w kraju, a Kraków to uznana marka – mówi Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. – Bardzo się cieszymy, że mistrzostwa świata zawitają do naszego miasta, a mając doświadczenie z mistrzostw Europy w 2016 roku jestem przekonany, że ta impreza będzie jeszcze lepsza. Liczymy, że dzięki licznym kibicom także wynik sportowy naszej drużyny narodowej będzie znakomity. Odliczamy już dni do startu mundialu. Wszystkie imprezy sportowe, które gościmy jako Kraków, to najtańsza forma reklamy naszego regionu i miasta, na całym świecie. Mamy badania, które świadczą o tym, że dzięki tym imprezom zwiększa się liczba turystów, którzy do nas przyjeżdżają, powstała swoista turystyka eventowa. Mieliśmy już w Krakowie mistrzostwa Europy i świata w siatkówce, mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, regularnie Memoriał Wagnera, Cavaliadę i wiele innych imprez. One przyciągają kibiców i turystów. Szczególnie po pandemii chcemy odbudować naszą pozycję na sportowej i turystycznej mapie Europy i świata, przypomnieć że jesteśmy Krakowem sportowym. Mamy nadzieję, że dzięki temu coraz więcej turystów będzie nas odwiedzać – dodaje dyrektor.