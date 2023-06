Sandra Kubicka i jej modne stylizacje na wiosnę i lato 2023. Ta znana influencerka pokazuje, co się teraz nosi [zdjęcia]

Sandra Kubicka to modelka, influencerka, bizneswoman i prowadząca program reality show "Love me or Leave me. Kochaj albo Rzuć" w TVP VOD. Znana jest z ciekawych propozycji modowych. Jedną z oryginalniejszych kreacji zaprezentowała podczas ostatniej gali Telekamer. Jak się ubiera Sandra Kubicka, jakie są jej stylizacje na wiosnę i lato 2023?

Sandra Kubicka urodziła się 22 stycznia 1995 roku w Łodzi. Jako 13-latka przeprowadziła się z rodziną do USA. Tam została m.in. fotomodelką. Jej zdjęcia publikował między innymi magazyn "Treats!". W wieku 20 lat została jedną z głównych twarzy firmy Asos, trafiła też na rozkładówkę amerykańskiego "Playboya", a czasopismo "Maxim" uznało ją za jedną ze stu najgorętszych kobiet świata. Modelka Sandra Kubicka pracowała dla wielu marek, w tym dla Delia, Bonprix, Nordstrom Alexia. Jej modowe stylizacje mogliśmy też oglądać w czasopismach Glamour, Cosmopolitan, Fashion Magazine czy InStyle.

Sandra Kubicka jako prowadząca "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć"

Modelka została prowadzącą randkowy program TVP VOD "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć". W tym telewizyjnym show pary z różnym stażem muszą się mierzyć z rozmaitymi wyzwaniami. Partnerzy poddawani są wielu wymagającym zadaniom oraz uczestniczą w warsztatach z ekspertami, którzy skonfrontują ich z kluczowymi dla związku tematami, dając narzędzia do pracy nad relacją. Nagrodą jest tu 100 tysięcy złotych.

Sandra Kubicka prywatnie

Partnerem życiowym Sandry Kubickiej jest Aleksander Milwiw-Baron, polski gitarzysta, saksofonista, kompozytor, producent muzyczny i multiinstrumentalista.

To także członek zespołu Afromental i trener telewizyjnego show "The Voice of Poland". "Alek jest najcudowniejszym mężczyzną jakiego w życiu poznałam. Fascynuje mnie każdego dnia. Rozmawiamy godzinami na wszystkie tematy i codziennie się śmiejemy. Uczę się od niego i doświadczam nowego. To było moje marzenie, aby być z tak inteligentnym mężczyzną" - napisała na Instagramie. Chwilę później na profilu jej ukochanego także pojawiło się potwierdzenie tych rewelacji - muzyk opublikował zdjęcie z ukochaną.

Influencerka ma dwa pieski - Lilly i Lunę. Jej profil na Instagramie śledzi 670 tys. fanów.

Sandra Kubicka i jej modowe kreacje

W ostatnim czasie Sandra Kubicka zaprezentowała się w pięknej, wiosennej stylizacji. Okazją były Telekamery.

Na Instagramie widzimy ją w słonecznej kreacji, w towarzystwie Barona. Napisała: "Więcej Telekamerowego spamu bo mój mężczyzna jest kotem i dostał swoją trzecią statuetkę za bycie ulubionym jurorem publiczności. Totalnie Was rozumiem.. tez go uwielbiam". Reakcja fanów? "Nie mogło być inaczej, gratulacje, wszystkiego co najlepsze dla Państwa". Zobaczcie w powyżej galerii modowe stylizacje Sandry Kubickiej na wiosnę i lato 2023.

