Seniorka z Włocławka została oszukana. Straciła kilka tysięcy złotych OPRAC.: Joanna Maciejewska

Oszuści znów zaatakowali we Włocławku. Telefonowali do mieszkanek Włocławka informując o rzekomym wypadku drogowym spowodowanym przez kogoś z rodziny. Jedna z kobiet uwierzyła oszustom i straciła oszczędności. Policja kolejny raz apeluje o ostrożność i przypomina, co zrobić w przypadku odebrania takiego telefonu.