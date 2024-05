Sesja inauguracyjna Rady Powiatu Sępoleńskiego. Trzy kluczowe stanowiska pozostają bez zmian

Rozstrzygnięcia pierwszej sesji nie wprowadzają wielu zmian. Jedynym kandydatem do objęcia funkcji starosty był dotychczas urzędujący Jarosław Tadych (KO). Został wybrany w tajnym głosowaniu wynikiem 8:7 na kolejne pięć lat. Następną kadencję funkcję wicestarostą będzie pełnił Andrzej Marach (KO).

- To moja czwarta kadencja w radzie powiatu. Przeszliśmy przez trudne czasy dzięki zarządowi i poprzednim radom. Zrobię wszystko, by kontynuować to, co było dotychczas w poprzednich kadencjach. Mam pewien dług wobec mieszkańców, pracowników, radnych i chciałbym ten dług oddać ciężką pracą. Dużo jest przed nami wyzwań i pracy. Liczę na współpracę z radą bez żadnych podziałów – powiedział starosta Jarosław Tadych, który tę funkcję będzie pełnił trzecią kadencję.