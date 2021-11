Sezon grzewczy 2021/2022. Węgiel dzisiaj już prawie na wagę złota. I kosztuje też prawie tyle, ile złoto

Kobieta mieszka w powiecie bydgoskim. Właśnie kupiła tonę ekogroszku za 1580 złotych. To opał pakowany w 25-kilogramowe worki, w cenę wliczono już transport. - Sama sobie winna jestem: mogłam zdecydować się na zakup tydzień wcześniej.

Oczywiście zapytała o nagłą 8-procentową podwyżkę ceny.

W odpowiedzi usłyszała od pracownika punktu dystrybucyjnego: - U konkurencji zabrakło wybranych rodzajów opału. Tak było przez dwa dni. Jedynie my oferowaliśmy szeroki wybór. Klienci zjeżdżali do nas wyjątkowo licznie. Normalne, że skoro towar deficytowy, a zainteresowanie ogromne, to jego cena wzrasta.