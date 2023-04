Sezon letni w Grudziądzu. Darmowe wejścia na plaże miejskie. Co z basenami w Tarpnie?

Choć do lata jeszcze trzeba trochę poczekać, to już wiadomo że podwyżki obejmą korzystających z bazy noclegowej jak i sprzętowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku przy miejskich plażach. Nowy…

Radny PiS: - Jeśli kolejny sezon basen będzie leżał odłogiem to będzie to bez korzyści dla mieszkańców

O ile infrastruktura na plażach miejskich przy jeziorach poprawia się z roku na rok, pięknieje, jest wzbogacana to niestety niszczeją i popadają w ruinę baseny odkryte w Tarpnie, które w każdym sezonie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. O tę "dziurę wstydu" podczas ostatniej sesji pytał radny PiS, Miłosz Joniec. - Ten basen funkcjonował wiele, wiele lat. Cieszył się bardzo dużą popularnością i był dobrze skomunikowany. Jeśli kolejny sezon będzie to leżało odłogiem to bez korzyści dla mieszkańców. Uważam, że jakaś decyzja powinna zapaść w tej sytuacji - apelował do prezydenta Grudziądza, radny Joniec.