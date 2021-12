Skórzana spódnica - hit modowy tej zimy. Musisz ją mieć w swojej szafie! [zdjęcia] Kamila Pochowska

Skórzana spódnica niewątpliwie przykuwa uwagę. Jest stylowa, seksowna i świetnie leży na każdej sylwetce. Dobrze wygląda w wielu stylizacjach. Można zakładać ją na spotkanie biznesowe, elegancką kolację, randkę, czy spotkanie z przyjaciółmi. Zobacz w naszej galerii najmodniejsze skórzane spódnice w sezonie jesień/zima 2021. pixabay Zobacz galerię (17 zdjęć)

Skórzana spódnica to hit przełomu jesień-zima 2021. Wygląda świetnie w połączeniu z każdą stylizacją - zarówno do ciepłego sweterka, jak i eleganckiej marynarki. Skórzana spódnica to trend, który często powraca w łaski! Wybór kroju spódnicy należy już tylko do ciebie.