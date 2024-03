Śledztwo w sprawie śmierci ministranta z bydgoskiej bazyliki. Psychiatrzy zbadają podejrzanego

Zdzisław Fejzer zmarł 12 grudnia 2023 roku. Zaraz po jego śmierci prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok.

- Czekamy na wyniki badania sekcyjnego - mówi prok. Adrianna Bojarska-Majchrzak, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.

Od opinii posekcyjnej zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone śledztwo. Postępowanie trwa od 18 września, kiedy to liczący 74 lata wieloletni ministrant bazyliki pw. św. Wincentego á Paulo padł ofiarą napadu. We wczesnych godzinach porannych przechodzień oraz zmierzający na służbę policjant bydgoskiej drogówki interweniowali w okolicy kładki przy ulicy Wiślanej w Fordonie. Doszło tam do brutalnego ataku na mężczyznę. O godz. 4.45 jadący na służbę policjant zauważył mężczyznę, który uderzał leżącą ofiarę drewnianą laską. Funkcjonariusz Mateusz Mrówczyński zareagował natychmiast. Wcześniej do pomocy poszkodowanemu ruszył mężczyzna, który chwilę wcześniej wysiadł z autobusu i usłyszał wołanie o pomoc.