Śliwkowy kolor w stylizacjach. Zobacz modne ubrania i dodatki w kolorze fioletowym i bordowym

Stylizacja total look na jesień

Modne kolory ubrań na jesień

Wraz z końcem lata na wierzchu garderoby pojawiają się ubrania w ciemniejszych kolorach. Dominuje czerń, brąz, butelkowa zieleń i granat. HITEM jesieni 2023 są odcienie z nutką fioletu i/lub czerwieni. Śliwkowy, burgundowy, lawendowy, bordo - to tylko część kolorów must have.

- Jesień jest kolorowa. Uwielbiamy jesienne neutralne kolory, ale to nie oznacza, że szafa na tę porę roku musi być wypełniona jedynie beżami czy brązami. Zajrzyj do nas po energetyczne odcienie fioletu i dodaj swojej garderobie nieco koloru - zaznacza Kappahl.