Śmiertelny wypadek w Rywałdzie pod Grudziądzem. Nie żyje 20-latek [zdjęcia]

Jak wstępnie ustalili policjanci, 20-letni kierowca peugeota wymusił pierwszeństwo i wjechał przed jadącą główną drogą toyotę. Doszło do zderzenia czołowo-bocznego. Oba pojazdy wypadły z drogi.

Młody kierowca był uwięziony we wraku auta. By go ewakuować, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 20-latek na jego pokładzie został przetransportowany do grudziądzkiego szpitala, gdzie przez całą noc walczył o życie. Niestety, rano poszkodowany zmarł.

Kierujący toyotą 53-latek także trafił do szpitala, ale nie doznał obrażeń, które mogłyby zagrażać jego życiu.

Na miejscu pracowali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu, OSP Radzyń Chełmiński i OSP Rywałd, Zespół Ratownictwa Medycznego, wspomniany śmigłowiec LPR i policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniali przyczyny i okoliczności tragicznego zdarzenia.