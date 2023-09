Sny zwiastujące nieszczęście. Wyjaśniamy - jeśli śniły ci się te rzeczy, musisz uważać

Snami, ich znaczeniem czy wpływem na funkcjonowanie mózgu, zajmuje się onirologia - dziedzina nauki. Badacze starają się zgłębić tajniki snu i to, jak działa mózg w różnych fazach snu i podczas śnienia.

Od wieków snom przypisuje się konkretne znaczenia. Wiele osób wierzy, że to, co nam się śni, zwiastuje przyszłe wydarzenia. Warto więc analizować znaczenie snów i - być może - mieć wpływ na to, co nas spotka.