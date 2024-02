Sonia Bohosiewicz coraz bliżej pięćdziesiątki. Zobacz, jak przez lata zmieniała się aktorka

Brzmi to niebywale absurdalnie, jednak nie zmienia to faktu, że aktorkę stawia to w bardzo niekorzystnym świetle. Oczywiście, nie takie głosy nie mogą dziwić, ponieważ przed dwoma laty Sonia Bohosiewicz zakończyła swój długoletni związek małżeński z Pawłem Majewskim, z którym to doczekała się dwójki dzieci. Nic więc dziwnego, że media podchwyciły bardzo szybko taką retorykę i podgrzewały ją pomimo sprzeciwu aktorki.

Sonia Bohosiewicz odpowiada na hejt internautów

Oliwy do ognia dolały ostatnio licznie publikowane zdjęcia z nowym partnerem, które to w komentarzach zgromadziły niemało przytyków w stronę pary. O stosunek Soni Bohosiewicz do hejtu, a w szczególności tego dotyczącego “rozbiciu rodziny” postanowiła zapytać także w internetowym programie Magda Mołek .

Byliśmy u psychologa na spotkaniach, staraliśmy się to zlepić. Przecież nie jesteśmy wariatami, mamy dwójkę dzieci, którym też zdekompletowaliśmy świat i zrobiliśmy im coś innego, nowego, więc dopóki się dało, to walczyliśmy o tę relację i o to, by utrzymać tych wszystkich ludzi razem. Ale w pewnym momencie poczuliśmy, że nie jest nam razem po drodze i będzie nam dużo lepiej osobno. - mówiła w wywiadzie Bohosiewicz.