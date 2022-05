Sparta Brodnica - Notecianka Pakość 2:2 (1:1) w meczu 25. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Zobaczcie zdjęcia

Sparta Brodnica - Notecianka Pakość 2:2 (1:1)

Informuje Hubert Witkowski

90 - koniec

86 - groźna akcja Sparty, ale sędzia odgwizduje spalonego

84 - sędzia dobiega do ławki rezerwowych Sparty i napomina żółtymi kartkami rezerwowych

72 - Trzecia zmiana w Noteciance, za Dominika Smaruja pojawił się Hubert Wójcik. Wcześniej boisko opuścił Bartłomiej Dreżewski, na boisku pojawił się Fabian Sudoł

GOOOL 69 - Dmytro Martyniuk na 2:2

61 - druga żółta, w konsekwencji czerwona kartka dla Mateusza Swojnóga, goście w osłabieniu

GOOOL 51 - Norbert Rościszewski dośrodkowuje w pole karne, Kacper Mozgawa podaje do Przemysława Swojnóga, a ten strzela na 1:2

45 - przerwa, 1:1

43 - rzut rożny dla Sparty

42 - Kacper Mozgawa znów mógł stworzyć sytuację, jednak obrońca Sparty zabiera mu piłkę

41 - Kacper Mozgawa przed szansą na zdobycie bramki, jednak broni Dziwulski, bramkarz Sparty

40 - 1:1

37 - Dmytro Martyniuk sam na sam z Marcinem Walczakiem, bramkarz Notecianki górą, a sędzia odgwizduje spalonego

34 - Dariusz Swojnóg dość ostro fauluje zawodnika Sparty, ale obyło się bez kartki

33 - Norbert Rościszewski dośrodkowuje z rzutu rożnego, Łukasz Gryglewicz uderza głową, piłka leci obok bramki

33 - Kacper Mozgawa dośrodkowuje z rzutu wolnego, piłka odbija się od obrońcy i wychodzi na rzut rożny

32 - rzut wolny dla Notecianki

25 - 1:1

GOOOL 14 - Maciej Tuptyński 1:1

GOOOL 12 - Łukasz Gryglewicz 0:1

8 - rzut rożny dla Sparty

7 - Dawid Bocian przewraca się w polu karnym Notecianki, ale sędzia nie odgwizduje rzutu karnego

1 - od środka rozpoczyna Sparta

SPARTA: Dziwulski - Wesołowski, Ciechowski, Janczak, Martyniuk, Piskorski, Wasiak, Argalski, Rupiński, Bocian, Tuptyński

NOTECIANKA: Walczak - Dreżewski, M. Swójnóg, R.Wójcik, Smaruj, D. Swojnóg, Szefler, Ł. Gryglewicz, P. Swojnóg, Rościszewski, Mozgawa

Po raz ostatni oba zmierzyły się we wrześniu w Pakości i górą była drużyna Notecianki, która zwyciężyła 3:1. Bramki w tym spotkaniu zdobyli Borys Skowroński, Kacper Mozgawa, a dla Sparty Dmytro Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, Sparta jest 8, a Notecianka 9. Dzisiaj do drużyny Notecianki o nieobecności w ostatnim meczu z powodu choroby powraca Przemysław Strzesak, który zasiądzie na ławce rezerwowych.

15:00 - Andrzej Sobieszczyk