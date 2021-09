Spis powszechny 2021. Do kiedy trwa? Jakie grożą kary? Coraz mniej czasu na udział w Narodowym Spisie Powszechnym

W całej Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września. To ostatni miesiąc na wzięcie udziału w badaniu, które jest obowiązkowe.

Poprzedni spis powszechny odbył się w 2011 roku. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo, na terenie Polski.

Spis powszechny 2021 - kary

Ustawa z dnia 9 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej wskazuje na to, że kara za nieprzystąpienie do spisu lub innego badania statystycznego może wynosić do pięciu tys. złotych. O wysokości kary decyduje sąd.