Sprawdź swoje światła. Za darmo! Sześć punktów w powiecie lipnowskim

Ogólnopolska akcja "Twoje światła - nasze bezpieczeństwo" cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku, w powiecie lipnowskim, do akcji dołączyło sześć punktów, gdzie bezpłatnie można sprawdzić oświetlenie w swoim aucie.

Trzy terminy, w których punkty obsługi kierowców czekały na klientów, minęły. Mieszkańcy powiatu lipnowskiego mogą jeszcze skorzystać z usługi sprawdzenia i regulacji oświetlenia w sześciu punktach obsługi kierowców. Kolejna szansa 4 grudnia!

Jak ważne są sprawne światła, przekonują policjanci.

-Warto skorzystać z darmowej usługi i zadbać o bezpieczeństwo. Nie ma wątpliwości, że jakość oświetlenia pojazdów wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Źle ustawione światła mogą nieprawidłowo oświetlać pobocze, a to ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób mogących się tam pojawić. Zbyt wysoko ustawione, mogą z kolei oślepiać innych kierowców, a także pieszych prowadząc do wypadku. Mgły i trudne warunki drogowe ograniczają widoczność, więc warto poświęcić chwile, by sprawdzić oświetlenie - dodaje podkom. Małgorzata Małkińska, rzecznik prasowa KPP w Lipnie.