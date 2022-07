Stare zdjęcia z Przyjezierza, a na nich ośrodek wczasowy PTTK

Na zdjęciach obejrzeć można uroczystość otwarcia ośrodka PTTK Strzelno w Przyjezierzu. A działo się to w lipcu 1959 roku. Są też migawki z lat 60. ub. wieku, na których zaprezentowano domki letniskowe, pole namiotowe, bazę socjalna ośrodka, a także pocztówki, które wydał PTTK po to, by wczasowicze mogli wysyłać je wraz z wakacyjnymi pozdrowieniami swym najbliższym i znajomym z całej Polski. Kilka zdjęć z korniki PTTK prezentuje też moment wizytacji ośrodka i Przyjezierza przez generała Z. Huszczę, dowódcę Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Zapraszamy do oglądania.