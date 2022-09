Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość” postawiło na magiczną moc bajek!

Nie od dziś wiadomo, że opowiadanie bajek nie tylko służy ułatwianiu maluchom zasypiania. Uczy przede wszystkim odróżniać dobro od zła i przekazuje ponadczasowe wartości. Jednak trzeba umieć to robić, by ich wysłuchanie nie stało się katorgą. Z tego założenia wyszli pomysłodawcy projektu „Magiczna moc bajek”, którego realizacja już się rozpoczęła w gminie Wielgie. To fantastyczna i wyjątkowo twórcza inicjatywa. - Na realizację tego projektu otrzymaliśmy mikrodotację w ramach projektu Inicjuj z FIO 3.0 – mówi Katarzyna Kwiecińska, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość”. – To efekt ścisłej współpracy z grupą nieformalną, wywodzącą się z naszych Dyskusyjnych Klubów Książki. Trzy panie wpadły na pomysł, by zachęcić młodych ludzi i do czytania bajek, i do ich opowiadania. Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia będzie wyjazd na spektakl do Baja Pomorskiego w Toruniu.

Warsztaty teatralne były strzałem w dziesiątkę

Na projekt składają się trzy działania. Wspomniana wizyta w teatrze, ale też dwa rodzaje warsztatów. Pierwsze z nich już się odbyły. Były to warsztaty teatralne dla dzieci, które poprowadziła Dominika Miękus, aktorka z Baja Pomorskiego w Toruniu. Tak skutecznie wciągnęła je w magiczny świat teatru, że ani myślały o zakończeniu zajęć.

- Teatr jest niezwykle pojemną materią – wyjaśnia Dominika Miękus. - Podczas spotkań z dziećmi próbuję przekazać im nie tylko wiedzę teatralną, ale też taką, która może im pomóc w innych, wszelkiego rodzaju wystąpieniach. Staram się uświadomić im, co to znaczy być obecnym na scenie, zwrócić uwagę na to, jak ważne jest skupienie, uważność i energia, którą ze sobą wnosimy. Gdy pomyślimy o tych elementach, każda rzecz, którą robimy może stać się lepsza jakościowo. Teatr to też trampolina wyobraźni i bardzo bym chciała, by dzieci czuły, że w ich pomysłach tkwi niezwykła siła, że fajnie być kreatywnym, twórczym. Dobrze jest być otwartym, obserwować świat i innych bez oceniania, by móc potem z tego czerpać i ciekawie eksperymentować na scenie.

Trzy godziny warsztatów minęły niepostrzeżenie. Dzieci uczyły się uzewnętrzniać określone emocje czy improwizować podczas odgrywania różnych scenek. Tak się otworzyły, że nawet nie miały tremy przed grupa. - Podczas warsztatów traktuję dzieciaki bardzo serio i chciałabym też, by poczuły, że bycie aktorem jest zarówno bardzo emocjonujące, jak i wymagające – kontynuuje Dominika Miękus. - Zadania, które przygotowuję, oparte są na zabawie, ale dbam o to, by wytworzyć atmosferę wyjątkowego spotkania. Podczas niego mogą one poznać kilka teatralnych sekretów, dzięki którym będą wiedzieć, co zrobić, by być wyrazistym i dobrze się czuć podczas występów. Zależy mi, by potrafiły w przyszłości czytelnie nieść temat, który mają widzom, słuchaczom do przekazania. Zawsze staram się dużo dać z siebie i jestem z dziećmi po prostu bardzo szczera. Dzieci w Czarnem chyba to wyczuły i spodobało im się na tyle, że chciały wszystko powtarzać po dwa lub trzy razy! A największą nagrodą było to, gdy po zakończeniu zajęć usłyszałam pytanie do pani opiekunki: " Proszę pani, czy będziemy mieć jeszcze kiedyś takie zajęcia?". To najlepsze podziękowanie i świadectwo tego, że teatr to magia, która wciąga i fascynuje nie tylko mnie!

Dzieci wychodziły z warsztatów naładowane wprost pozytywną energią i wiarą we własne możliwości, a w domach ochoczo opowiadały rodzicom, czego się nauczyły. – Moja córka wróciła z zajęć przeszczęśliwa – opowiada Agnieszka Śmiłowicz z Witkowa. – Julka była najmłodsza w grupie, ale świetnie się odnalazła wśród sporo starszych dzieci. Jeszcze długo w domu ćwiczyła przed lustrem okazywanie emocji.